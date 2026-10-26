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У Росії зійшов із рейок потяг із цистернами пального: спалахнула пожежа

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Росії зійшов із рейок потяг із цистернами пального: спалахнула пожежа
Пожежа на залізниці після сходження вантажного потяга у Свердловській області Росії
фото: Supernova+

Сім цистерн загорілися після сходження вагонів

У Свердловській області Росії з рейок зійшли 20 вагонів вантажного потяга, сім цистерн загорілися. До ліквідації наслідків аварії залучили понад сотню людей і десятки одиниць техніки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+ та Supernova+.

Аварія сталася вночі 26 жовтня на перегоні Макарцево – Седельниково на ділянці Решети – Араміль Свердловської залізниці. За даними залізничників, сходження вагонів супроводжувалося пожежею. Рух на ділянці тимчасово призупинили через пошкодження габариту сусідньої колії. Про це повідомив «Інтерфакс» із посиланням на Свердловську залізницю.

Що відомо про наслідки аварії

За інформацією регіонального управління МНС Росії, рятувальники відчепили вагони, охоплені вогнем. Ще 54 вагони, які не горіли, почали відбуксировувати на безпечну відстань.

До робіт залучили 106 людей і 31 одиницю техніки. Серед них – 58 працівників МНС і 20 одиниць техніки відомства.

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За повідомленнями Свердловської залізниці та транспортного слідчого управління Росії, постраждалих немає. На місце події направили пожежні й відновлювальні потяги. Причини сходження вагонів встановлюють, слідчі проводять перевірку обставин інциденту.

Пасажирські потяги на цій ділянці не курсують, оскільки рух пасажирського транспорту там не передбачений.

У мережі обговорюють можливу диверсію

Після появи повідомлень про аварію російські Telegram-канали почали обговорювати її можливі причини. Дописувачі припускають, що йдеться про диверсію або недбалість, а також висловлюють версії про можливий український слід.

Ці припущення не підтверджені офіційними даними. Російські залізничники та слідчі повідомили про встановлення обставин аварії, але не заявляли, що причиною став навмисний саботаж.

Нагадаємо, у лютому 2026 року в російському Мічурінську Тамбовської області після сходження вантажного потяга з рейок загорілися п'ять цистерн із бензином. Тоді пожежа виникла на станції Кочетовка-2, а рух поїздів через неї тимчасово призупинили. А 28 вересня 2026 року в Брянській області Росії після атаки безпілотників обвалилася частина залізничного мосту. За повідомленнями російської влади, на одній із ділянок з рейок зійшли 10 вагонів, ще 18 порожніх піввагонів зійшли з колій в іншому районі.

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Теги: дизельне пальне пальне рятувальники потяг пожежа росія

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