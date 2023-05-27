Росія визнала атаку на корабель-розвідник «Іван Хурс»

Розвідувальний корабель «Іван Хурс» було атаковано після виходу з протоки Босфор

Російські державні ЗМІ пояснюють, як міг статися такий інцидент із судном, яке саме має виявляти дрони

Російські ЗМІ повідомляють, що дрони, якими нібито Україна намагалася атакувати корабель Чорноморського флоту Росії «Іван Хурс», були виготовлені на Заході та запускалися з військово-морського оперативного центру, відкритого за участю США в Очакові. Про це пропагандистському агентству РИА «Новости» повідомило неназване джерело.

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«Ці апарати запускалися з військово-морського оперативного центру, відкритого за участю США в Очакові ще 2018 року. Управління ними здійснювалося за допомогою вмонтованих модулів супутникового інтернету Starlink, отриманих Києвом від США», – заявив співрозмовник пропагандистського агентства.

Він сумнівається, що самі дрони зроблені в Україні, і припускає, що за цим стоїть Велика Британія, оскільки вона має «великий досвід створення та бойового застосування подібних систем у різних районах світового океану».

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Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що 24 травня рано-вранці в акваторії Чорного моря після виходу з протоки Босфор трьома морськими безпілотниками був атакований російський розвідувальний корабель проекту 18280 «Іван Хурс».

На оприлюдненому у соцмережі відео видно, як водний дрон на великій швидкості підходить впритул до судна, після чого картинка зникає.

При цьому росіяни досі наполягали, що вони знищили всі дрони і пошкоджень кораблю не було завдано.

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