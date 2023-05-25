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Дрони атакували російський корабель «Іван Хурс»: з’явилося унікальне відео

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Дрони атакували російський корабель «Іван Хурс»: з’явилося унікальне відео
Розвідувальний корабель ЧФ РФ «Іван Хурс» було атаковано нібито за 74 кілометри на північ від протоки Босфор
скріншот з відео

Корабель «Іван Хурс» був спущений на воду лише у 2017 році

У мережі з'явилося відео атаки на російський розвідувальний корабель «Іван Хурс», що знаходився в акваторії Чорного моря.

На відео можна побачити, як один морський безпілотник підбив корабель, яким неодноразово вихвалялися росіяни.

Поки невідомо, чи змогли інші дрони успішно атакувати корабель Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, що вчора, 24 травня, у мережі з'явилася інформація про те, що дрони рано-вранці атакували російський розвідувальний корабель «Іван Хурс», який знаходився в Чорному морі.

Пізніше Міноборони РФ підтвердило спробу атаки на судно за допомогою трьох безпілотних катерів, звинувативши Україну. У відомстві країни-агресора заявили, що всі цілі, за допомогою яких намагалися атакувати корабель, було знищено. При цьому міністерство показало ймовірне відео знищення лише одного катера.

Зазначимо, що «Іван Хурс» – це перше серійне розвідувальне судно зв'язку РФ. Воно може здійснювати радіорозвідку та радіоелектронну боротьбу. Корабель входить до складу Чорноморського флоту РФ. Він був спущений на воду лише у 2017 році.

До слова, триває 456-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.

Теги: росія корабель безпілотник

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