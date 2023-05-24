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Окупанти скаржаться, що невідомі дрони атакували новітній російський корабель

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти скаржаться, що невідомі дрони атакували новітній російський корабель
«Іван Хурс» є найсучаснішим на сьогоднішній день розвідувальним кораблем у складі російського флоту
фото ілюстративне

Атака на розвідувальний корабель відбулася вже після проходження протоки Босфор

Сьогодні рано-вранці в акваторії Чорного моря після виходу з протоки Босфор трьома морськими безпілотниками був атакований російський розвідувальний корабель проекту 18280 «Іван Хурс». Про це передають росЗМІ.

Зазначається, що атака на розвідувальний корабель «Іван Хурс» морськими безпілотниками відбулася вже після проходження протоки Босфор за 40 морських миль на північ від неї у південній частині Чорного моря.

«Іван Хурс» є найсучаснішим на сьогоднішній день розвідувальним кораблем у складі російського флоту. Він виконує завдання щодо забезпечення зв'язку, управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, а також здатний відстежувати роботу американської системи ПРО.

Устаткування корабля виявляє радіосигнали у всіх діапазонах частот і визначає місцезнаходження їхнього джерела.

Тим часом у районі Кримського мосту видно сильне задимлення. Окупаційна влада вже закрила переправу.

До слова, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: війна росія флот

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