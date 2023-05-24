Окупанти скаржаться, що невідомі дрони атакували новітній російський корабель

«Іван Хурс» є найсучаснішим на сьогоднішній день розвідувальним кораблем у складі російського флоту

Атака на розвідувальний корабель відбулася вже після проходження протоки Босфор

Сьогодні рано-вранці в акваторії Чорного моря після виходу з протоки Босфор трьома морськими безпілотниками був атакований російський розвідувальний корабель проекту 18280 «Іван Хурс». Про це передають росЗМІ.

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Зазначається, що атака на розвідувальний корабель «Іван Хурс» морськими безпілотниками відбулася вже після проходження протоки Босфор за 40 морських миль на північ від неї у південній частині Чорного моря.

«Іван Хурс» є найсучаснішим на сьогоднішній день розвідувальним кораблем у складі російського флоту. Він виконує завдання щодо забезпечення зв'язку, управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, а також здатний відстежувати роботу американської системи ПРО. Устаткування корабля виявляє радіосигнали у всіх діапазонах частот і визначає місцезнаходження їхнього джерела.

Тим часом у районі Кримського мосту видно сильне задимлення. Окупаційна влада вже закрила переправу.

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До слова, триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.