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Росіяни почали отримувати повістки з вимогою з’явитися до військкомату (фото)

Володимир Миленко
glavcom.ua
Росіяни почали отримувати повістки з вимогою з’явитися до військкомату (фото)
У другому найбільшому місті Росії військкомати зайнялися військовозобов'язаними громадянами. Начебто тільки для розмов
фото: «Фонтанка»

Працівники військкоматів обдзвонюють громадян, які перебувають на військовому обліку

Мешканці кількох районів Санкт-Петербурга (зокрема, Адміралтейського та Кіровського) отримали повістки з вимогою прибути до військкомату. Повістки були помічені у поштових скриньках багатьох будинків в центрі міста. Про це повідомляє місцеве видання «Фонтанка».

На повістках стоїть штамп «Явка обов’язкова». Від громадян вимагається мати з собою паспорт та військовий квиток.

У Петроградському районі Санкт-Петербурга працівники військкоматів пішли іншим шляхом – вони обдзвонюють військовозобов’язаних громадян. Журналісти видання «Фонтанка» з’ясували, що мешканців міста викликають до військкоматів для проведення бесід. Це нібито відбувається «для звітності перед начальством». Мовляв, зараз перед військкоматами поставлене завдання активізувати набір на військову службу за контрактом, але зацікавленість у контрактній службі значно менша за очікувану.

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Нагадаємо, що рашисти поповнюють втрати у живій силі за допомогою мешканців окупованих територій України.

Так, на Луганщині окупанти вручають повістки на війну навіть учителям.

У Маріуполі приховану мобілізацію росіяни проводять з липня, а відкриту планують оголосити у вересні.

Читайте також: Розвідка пояснила, чому Путін не оголошує в Росії загальну мобілізацію
Теги: росія Санкт-Петербург

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