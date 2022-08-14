Росіяни почали отримувати повістки з вимогою з’явитися до військкомату (фото)

У другому найбільшому місті Росії військкомати зайнялися військовозобов'язаними громадянами. Начебто тільки для розмов

Працівники військкоматів обдзвонюють громадян, які перебувають на військовому обліку

Мешканці кількох районів Санкт-Петербурга (зокрема, Адміралтейського та Кіровського) отримали повістки з вимогою прибути до військкомату. Повістки були помічені у поштових скриньках багатьох будинків в центрі міста. Про це повідомляє місцеве видання «Фонтанка».

На повістках стоїть штамп «Явка обов’язкова». Від громадян вимагається мати з собою паспорт та військовий квиток.

У Петроградському районі Санкт-Петербурга працівники військкоматів пішли іншим шляхом – вони обдзвонюють військовозобов’язаних громадян. Журналісти видання «Фонтанка» з’ясували, що мешканців міста викликають до військкоматів для проведення бесід. Це нібито відбувається «для звітності перед начальством». Мовляв, зараз перед військкоматами поставлене завдання активізувати набір на військову службу за контрактом, але зацікавленість у контрактній службі значно менша за очікувану.

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