  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Розвідка пояснила, чому Путін не оголошує в Росії загальну мобілізацію
рус
    Події в Україні

    Розвідка пояснила, чому Путін не оголошує в Росії загальну мобілізацію

    Щоб поповнювати втрати на фронті, в країні-агресорі проводять &laquo;приховану мобілізацію&raquo; - Розвідка пояснила, чому Путін не оголошує в Росії загальну мобілізацію
    Щоб поповнювати втрати на фронті, в країні-агресорі проводять «приховану мобілізацію»
    фото з відкритих джерел

    Вадим Скібіцький вважає, що оголошення загальної мобілізації в Росії фактично стане визнанням «поразки Путіна»

    Росія зазнає великих втрат на війні проти України, але не планує оголошувати загальну мобілізацію. Диктатор Володимир Путін все ще ніяк не може визнати, що його план щодо захоплення нашої держави провалився. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю «Крим.Реалії».

    За його словами, щоб поповнювати втрати на фронті, у РФ проводять «приховану мобілізацію», але відкрито про це влада говорити не хоче.

    «Бо це, по суті, визнання того, що їхні плани, які вони будували з початком кампанії, вони провалилися. І Путін цього не визнаватиме», – упевнений Скібіцький.

    Представник ГУР вважає, що оголошення загальної мобілізації в Росії фактично стане визнанням «поразки Путіна».

    Нагадаємо, у травні повідомлялося, що згідно з інформацією, переданою Guildhall українською розвідкою, в Російській Федерації розпочалася підготовка до загальної мобілізації населення, на що вказує розсилання так званих мобілізаційних розпоряджень росіянам за місцем роботи. У розвідці зауважували, що мобілізують усіх віком до 50 років.

    Читайте також:
    Теги: розвідка Крим росія окупанти війна путін мобілізація Україна влада населення окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Розвідка пояснила, чому Путін не оголошує в Росії загальну мобілізацію