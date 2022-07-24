Розвідка пояснила, чому Путін не оголошує в Росії загальну мобілізацію

Вадим Скібіцький вважає, що оголошення загальної мобілізації в Росії фактично стане визнанням «поразки Путіна»

Росія зазнає великих втрат на війні проти України, але не планує оголошувати загальну мобілізацію. Диктатор Володимир Путін все ще ніяк не може визнати, що його план щодо захоплення нашої держави провалився. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю «Крим.Реалії».

За його словами, щоб поповнювати втрати на фронті, у РФ проводять «приховану мобілізацію», але відкрито про це влада говорити не хоче.

«Бо це, по суті, визнання того, що їхні плани, які вони будували з початком кампанії, вони провалилися. І Путін цього не визнаватиме», – упевнений Скібіцький.

Представник ГУР вважає, що оголошення загальної мобілізації в Росії фактично стане визнанням «поразки Путіна».

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що згідно з інформацією, переданою Guildhall українською розвідкою, в Російській Федерації розпочалася підготовка до загальної мобілізації населення, на що вказує розсилання так званих мобілізаційних розпоряджень росіянам за місцем роботи. У розвідці зауважували, що мобілізують усіх віком до 50 років.