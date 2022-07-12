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  4. Росіяни вербують до своєї армії жителів Придністров’я (фото)
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    Соціум

    Росіяни вербують до своєї армії жителів Придністров’я (фото)

    На вулицях придністровських міст почали з'являтися листівки із запрошенням на службу до російської армії - Росіяни вербують до своєї армії жителів Придністров’я (фото)
    На вулицях придністровських міст почали з'являтися листівки із запрошенням на службу до російської армії
    фото: Zona de securitate

    Жителям невизнаного Придністров’я обіцяють зарплату в розмірі 30 тис. рублів

    На території окупованого Росією Придністров'я з'явилися листівки з рекламою про службу в армії РФ для чоловіків від 19 до 40 років, передає «Главком».

    Молдовське видання Zona de securitate, що спеціалізується на висвітленні придністровського конфлікту повідомило, що по вулицях придністровських міст почали з'являтися листівки із запрошенням на службу до російської армії.

    «Кілька тижнів в інтернет-просторі області ширяться повідомлення про те, що молодих людей віком 19-40 років запрошують на військову службу за контрактом до російської армії. Вони повинні мати російське громадянство... Організатори набору обіцяють винагороду в розмірі 30 тис. рублів (близько 15 тис. гривень – «Главком»)», – пише видання.

    Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомлялося, що у так званій «придністровській молдавській республіці» чоловіків агітують підписувати контракт із Збройними силами Російської Федерації. Як розповіли у розвідці, оголошення про набір публікуються в усіх ЗМІ, розповсюджуються через поштові скриньки та розміщені у місцях загального користування. Також зверненні до центрів зайнятості чоловіків військову службу за контрактом їм пропонують у першу чергу.

    Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що будь-які дії на тимчасово окупованій території Молдови – у Придністров’ї, – які загрожуватимуть Україні, отримають відповідну реакцію.

    Теги: росія Молдова війна Придністров'я
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    Росіяни вербують до своєї армії жителів Придністров’я (фото)