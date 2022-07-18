Окупанти в Маріуполі проводять приховану мобілізацію

Відкриту мобілізацію планують провести у вересні

Окупаційна влада Маріуполя отримала наказ від російських кураторів – провести приховану мобілізацію чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Донецькі» обурюються небажанням маріупольців йти у добровольці – захищати «молоду республіку» та «звільняти» інші міста України», – йдеться в повідомленні.

Початок відкритої мобілізації заплановано на середину вересня – після проведення псевдореферендуму про приєднання до Росії. В першу чергу, мобілізують студентів «університетів», некваліфікованих робочих комбінату, працівників поліції та звільнених з пунктів фільтрації. Приховану мобілізацію вже проводять через оголошення вакансій, як це робили у Донецьку. Вже начебто шукають «працівників» для МНС та Приазовської колонії.

«Армія ворога зазнала великих втрат, тому зараз Росія намагається мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях України. Це їх спроба посилити свої позиції. Але вже зараз вони розуміють, що перемога нашої держави – це лише питання часу. Як і звільнення Маріуполя. Звертаюся до маріупольців, які знаходяться в місті, не піддавайтеся російської пропаганді та уникайте працевлаштування там, звідкіля вас кинуть на «фронт» помирати», – зазначив мер міста Вадим Бойченко.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в Криму вже чотири місяці проводить приховану мобілізацію громадян України задля участі в повномасштабній війні у складі російської армії.

Крім того, можливості проведення прихованої мобілізації населення вивчають військові комісаріати Білорусі.

До слова, триває 145-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Донбасі, успіху не мають.