На Луганщині окупанти вручають повістки на війну вчителям

У Ровеньках повістки змушують брати вчителів, викликаючи їх з відпустки

У місті Брянка за тиждень мобілізували близько 300 осіб

Російські загарбники на Луганщині викликають вчителів з відпусток, щоб вручити їм повістки, а також вимагають списки робітників чоловічої статі на підприємствах. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«У Ровеньках повістки змушують брати вчителів, викликаючи їх з відпустки. Навіть зафіксований випадок нападу на вчительку після намагання вручити повістку. У Луганську проводять бесіди із керівниками відділів кадрів підприємств, вимагають списки робітників чоловічої статі, зобов’язали для початку призвати по 10 осіб», – зазначив він.

За словами Гайдая, у місті Брянка за тиждень мобілізували близько 300 осіб, яких розшукували на вулицях, зупинках, у громадському транспорті. Аналогічна ситуація у місті Кадіївка.

Нагадаємо, на Луганщині партизани обстріляли авто з рашистською «владою» .

Як раніше повідомлялося, у росіян на Донбасі значні втрати, тож піхоту вони поповнюють жителями нещодавно окупованих міст.