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Росіяни розробляють дрони, які літатимуть роєм. Аналіз ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росіяни розробляють дрони, які літатимуть роєм. Аналіз ISW
Нова модифікація безпілотника «Ланцет» під назвою «Изделие-53»
фото: російські ЗМІ

«Изделие-53» зможе працювати у складі групи БПЛА, які взаємодіють між собою під час польоту

РФ розробляє нову модифікацію безпілотника «Ланцет» під назвою «Изделие-53». За допомогою штучного інтелекту він буде самостійно ідентифікувати та обирати собі цілі на полі бою. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За словами аналітиків, новин російський дрон зможе працювати як частина «рою безпілотників», тобто у складі групи БПЛА, які об’єднані в інформаційну мережу і взаємодіють між собою під час польоту.

За оцінками ISW, росіяни почали використовувати безпілотники «Изделие-53» ще минулого року.

Щодо вихідної моделі – ударного безпілотника «Ланцет» – то росіяни кажуть, що запустили щонайменше 1900 таких дронів по Україні від початку повномасштабного вторгнення. Раніше вони використовували «Ланцети» у Сирії, щоправда у менших масштабах.

Нагадаємо, що росіяни продовжують розробляти нові ракети та безпілотники для використання в Україні. Так, Росія розробила новий «бронебійний» варіант С-8ОФП некерованої авіаційної ракети С-8 «НАР» для завдання авіаударів по легкій і важкій бронетехніці.

Як повідомлялося, завод в російському Татарстані «Алабузі» планує виробляти 6 тис. ударних безпілотників типу Shahed щорічно. Наприкінці квітня він вже випередив свій виробничий графік та поставив 4,5 тисячі дронів. Виробництво іранських БпЛА Росією розташоване в кількох ангарах в особливій економічній зоні «Алабуга».

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