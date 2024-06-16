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Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2024 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2024 року
На Куп’янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 15
фото: 108 окрема бригада Сил ТрО

На Оріхівському напрямку успіху не мали три атаки ворога в районах Малої Токмачки та Роботиного

За добу російські загарбники завдали по території України два ракетних та 39 авіаційних ударів із застосуванням 48 КАБів, залучив 423 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Протягом доби відбулося 91 бойове зіткнення. Найгарячіша обстановка сьогодні протягом дня залишалася на Покровському напрямку. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Харківському напрямку

Протягом дня українські захисники успішно зупинили шість спроб противника покращити своє становище в районах Вовчанська та Тихого.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському та Лиманському напрямках

Загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 15. Ворог намагався відтіснити Сили оборони з позицій в районах Петропавлівки, Піщаного, Андріївки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісу. 12 атак наразі відбито, три боєзіткнення тривають в районах Греківки та Невського. Ситуація під контролем українських захисників та захисниць.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Чотири рази невдало ворог намагався атакувати наші позиції в районах Верхньокам’янського та Роздолівки.
Також успіху не мали чотири спроби витіснити наших оборонців в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки на Краматорському напрямку.

На Покровському напрямку

Від початку доби кількість боєзіткнень збільшилась до 33. Найбільша активність противника зберігається з району Очеретиного. Ворог не полишає спроб вклинитися в наші бойові порядки поблизу Новоолександрівки, Євгенівки, Воздвиженки, Калинового, Сокола, Новоселівки Першої, Карлівки та Уманського. Силами оборони уже відбито 25 атак агресора, вісім боїв іще тривають. Попередньо, за поточну добу на зазначеному напрямку втрати окупантів складають 232 особи, з них 86 – безповоротні. Знищено одну бойову броньовану машину, два міномети на п’ять автомобілів. Пошкоджено три гармати, міномет та автомобіль.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог здійснив 11 штурмових дій в районах Невельського, Красногорівки, Георгієвки, Побєди, Парасковіївки, Новомихайлівки та Костянтинівки. Наразі, дев’ять атак успішно відбито. Напруженою залишається обстановка в районі Красногорівки, де на даний час тривають два боєзіткнення. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів вглиб території України.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Оріхівському та Придніпровському напрямках

Успіху не мали три атаки ворога в районах Малої Токмачки та Роботиного. Втрат позицій та територій не допущено. На Придніпровському напрямку чергова спроба ворога атакувати позиції наших воїнів в районі Кринок зазнала невдачі.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нагадаємо, триває 844-й день повномасштабної війни в Україні. 

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Теги: росія окупація Україна Харківщина Херсонщина Донеччина Генштаб війна Луганщина ЗСУ окупанти росіяни

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Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2024 року
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