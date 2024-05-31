Нам треба мільйон дронів. Але яких конкретно?

Зараз в Україні та РФ застосовуються повітряні, наземні та водні дрони

Ефективність дронів не забезпечується їх кількістю

Коли кажуть про мільйон дронів, то варто запитати – яких?

Дитяча керована машинка мого сина – це теж дрон. Робот-пилосос – дрон.

Дрони є різні, вони постійно потребують удосконалення і постійного доопрацювання над системами зв'язку, матеріалами, системами управління та автоматизації тощо.

Зараз в Україні та РФ застосовуються повітряні, наземні та водні дрони. У перших перевага в РФ, у других паритет, у третіх перевага в України.

Дрони можна умовно поділити на розвідувальні, розвідувально-ударні, ударні, дрони підтримки.

Дрони діляться по дистанції стратегічного, оперативного та тактичного застосування, або великої дальності за 100 км, зони угрупування військ до 50 км, та малої дальності до 15 км.

Дрони діляться на побутові, які можна замовить на сайті чи склепати вдома, та на професійні, за якими черги стоять місяцями.

Дрони... Та нескінченно можна писати про дрони, про відсутність уніфікованого боєприпасу для тактичних дронів, про плати ініціалізації, про ефективну площу розсіювання, про тактику застосування, про необхідність створення ремонтно-виробничих підрозділів в бригадах, я можу писати нескінченний текст...

Хто проводив аналітичну роботу на рівні Держави?

Про який саме мільйон дронів ми говоримо? FPV, Лелеки, Валькірії, Кажани, Бджоли, Байрактар, Global Hawk?

Ефективність дронів не забезпечується їх кількістю.

Вона забезпечується побудовою системи їх застосування на полі бою, аналізу застосування, виробництва та постійної модернізації під сучасні реалії війни, включення розробленої системи в керівні документи, доктрини та бойові статути.

Сюди ж мають іти засоби протидії та виявлення, а саме системи РЕБ та РЕР.

Ми маємо створити гнучку систему, у тому числі в закупівлі та виробництві і задіянні перспективних видів озброєння, яка дозволить Державі випереджати ворога.