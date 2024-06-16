Втрати ворога станом на 16 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 844-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 16 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 16 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 16 червня втратила:

особового складу ‒ близько 526310 (+1160) осіб;

танків ‒ 7956 (+0) од;

бойових броньованих машин ‒ 15269 (+6) од;

артилерійських систем – 13913 (+58) од;

РСЗВ – 1104 (+1) од;

засоби ППО ‒ 853 (+0) од;

літаків – 359 (+0) од;

гелікоптерів – 326 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11159 (+11);

крилаті ракети ‒ 2296 (+3);

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од;

підводні човни ‒ 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 18967 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2325 (+3).

Втрати ворога станом на 16 червня 2024 інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 16 червня:

У Чорному морі – один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;

В Азовському морі – вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;

У Середземному морі – три ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – вісім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – шість суден, з них один рухався з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 16 червня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 844-й день повномасштабної війни в Україні. Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку.

До слова, армія РФ просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці Покровського району на Донеччині, повідомляють аналітики DeepState.