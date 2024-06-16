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Втрати ворога станом на 16 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 16 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 844-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 16 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 16 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 16 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 526310 (+1160) осіб;
  • танків ‒ 7956 (+0) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 15269 (+6) од;
  • артилерійських систем  – 13913 (+58) од;
  • РСЗВ – 1104 (+1) од;
  • засоби ППО ‒ 853 (+0) од;
  • літаків – 359 (+0) од;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11159 (+11);
  • крилаті ракети ‒ 2296 (+3);
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од;
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18967 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2325 (+3).
Втрати ворога станом на 16 червня 2024
Втрати ворога станом на 16 червня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 16 червня:

  • У Чорному морі – один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі – вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
  • У Середземному морі – три ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них один рухався з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 16 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 16 червня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 844-й день повномасштабної війни в Україні. Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. 

До слова, армія РФ просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці Покровського району на Донеччині, повідомляють аналітики DeepState.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2024 року
Теги: втрати Генштаб фронт війна

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