Втрати ворога станом на 16 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 16 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 16 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 16 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 526310 (+1160) осіб;
- танків ‒ 7956 (+0) од;
- бойових броньованих машин ‒ 15269 (+6) од;
- артилерійських систем – 13913 (+58) од;
- РСЗВ – 1104 (+1) од;
- засоби ППО ‒ 853 (+0) од;
- літаків – 359 (+0) од;
- гелікоптерів – 326 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11159 (+11);
- крилаті ракети ‒ 2296 (+3);
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни ‒ 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18967 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2325 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 16 червня:
- У Чорному морі – один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі – вісім ворожих кораблів, три з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
- У Середземному морі – три ворожі кораблі, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них один рухався з протоки Босфор.
Нагадаємо, триває 844-й день повномасштабної війни в Україні. Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку.
До слова, армія РФ просунулася біля Соколу та в Новоолександрівці Покровського району на Донеччині, повідомляють аналітики DeepState.
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