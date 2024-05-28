Росія планує виробляти на заводі в Татарстані 6 тис. «Шахедів» щорічно – The Wall Street Journal

Pавод в «Алабузі» повинен виробляти 6 тис. «Шахедів» на рік

Виробництво іранських БпЛА Росією розташоване в кількох ангарах в особливій економічній зоні «Алабуга»

Завод в російському Татарстані «Алабузі» планує виробляти 6 тис. ударних безпілотників типу Shahed щорічно. Наприкінці квітня він вже випередив свій виробничий графік та поставив 4,5 тисячі дронів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Виробництво іранських БпЛА Росією розташоване в кількох ангарах в особливій економічній зоні «Алабуга».

Як повідомляє видання, російські бізнесмени уклали угоду про будівництво вищезгаданого заводу ще наприкінці 2022 року, коли вони прилетіли до Ірану з вигідною пропозицією у вигляді 1,7 млрд доларів, що частково були сплачені золотими злитками.

Зокрема, відповідно до контракту, завод в «Алабузі» повинен виробляти 6 тис. «Шахедів» на рік, на додаток до розвідувальних дронів. Вже у квітні підприємство випередило графік та поставило 4,5 тис. обіцяних дронів.

Зокрема згідно з даними розвідки, російських військових вже навчають керувати безпілотниками в Сирії інструктори з Революційної гвардії й підтримуваного Іраном бойового угруповання «Хезболла».

Окрім того, в «Алабузі» також виробляються розвідувальні безпілотники М3 «Альбатрос». Завдяки їм, як пише видання, ворог зміг отримати детальну фоторозвідку українських позицій та пересувань на лінії фронту. За словами виробника, БпЛА також допомогли відбити спробу вторгнення в Бєлгородську область.

Виробництво іранських БпЛА Росією розташоване в кількох ангарах в особливій економічній зоні «Алабуга»

Росія також виробляє власні боєголовки замість того, щоб чекати на іранські. Це, своєю чергою, також прискорює виробництво боєздатної зброї.

«Перехід Москви на безпілотники відбувається завдяки використанню тіньових логістичних мереж Тегерана на додаток до іранських військових технологій», – йдеться у статті.

Початкове виробництво БпЛА «Альбатрос» значною мірою покладалось на студентів з довколишніх технічних коледжів. Втім, Москві було цього недостатньо, у зв'язку з чим працівників почали шукати в Африці.

На початку 2023 року російські бізнесмени з «Алабуги» орендували зал у висококласній школі Уганди, зібравши аудиторію з молодих студенток. Останнім запропонували кваліфіковану роботу з оплатою втричі вищою, ніж на їх батьківщині, оплату авіаквитків, безкоштовне проживання й інше.

Вперше іранський дрон українські військові збили ще у вересні 2022 року. Тоді ж Тегеран заперечив допомогу російським терористам. Втім, пізніше, Американський інститут вивчення війни (ISW) заявив, що члени КВІР перебувають на території тимчасово окупованого Криму з метою навчання ворога користуватись дронами-камікадзе Shahed-136.

Вже в червні 2023 року офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія отримує від Ірану також матеріали, які необхідні для будівництва заводу з виробництва БпЛА. Згідно з супутниковими знімками, підприємство планують розмістити в «Алабузі».

Раніше повідомлялося, що Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів».