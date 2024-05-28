Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія планує виробляти на заводі в Татарстані 6 тис. «Шахедів» щорічно – The Wall Street Journal

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія планує виробляти на заводі в Татарстані 6 тис. «Шахедів» щорічно – The Wall Street Journal
Pавод в «Алабузі» повинен виробляти 6 тис. «Шахедів» на рік
фото з відкритих джерел

Виробництво іранських БпЛА Росією розташоване в кількох ангарах в особливій економічній зоні «Алабуга»

Завод в російському Татарстані «Алабузі» планує виробляти 6 тис. ударних безпілотників типу Shahed щорічно. Наприкінці квітня він вже випередив свій виробничий графік та поставив 4,5 тисячі дронів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Виробництво іранських БпЛА Росією розташоване в кількох ангарах в особливій економічній зоні «Алабуга».

Як повідомляє видання, російські бізнесмени уклали угоду про будівництво вищезгаданого заводу ще наприкінці 2022 року, коли вони прилетіли до Ірану з вигідною пропозицією у вигляді 1,7 млрд доларів, що частково були сплачені золотими злитками.

Зокрема, відповідно до контракту, завод в «Алабузі» повинен виробляти 6 тис. «Шахедів» на рік, на додаток до розвідувальних дронів. Вже у квітні підприємство випередило графік та поставило 4,5 тис. обіцяних дронів.

Зокрема згідно з даними розвідки, російських військових вже навчають керувати безпілотниками в Сирії інструктори з Революційної гвардії й підтримуваного Іраном бойового угруповання «Хезболла».

Окрім того, в «Алабузі» також виробляються розвідувальні безпілотники М3 «Альбатрос». Завдяки їм, як пише видання, ворог зміг отримати детальну фоторозвідку українських позицій та пересувань на лінії фронту. За словами виробника, БпЛА також допомогли відбити спробу вторгнення в Бєлгородську область.

Виробництво іранських БпЛА Росією розташоване в кількох ангарах в особливій економічній зоні «Алабуга»
Виробництво іранських БпЛА Росією розташоване в кількох ангарах в особливій економічній зоні «Алабуга»

Росія також виробляє власні боєголовки замість того, щоб чекати на іранські. Це, своєю чергою, також прискорює виробництво боєздатної зброї.

«Перехід Москви на безпілотники відбувається завдяки використанню тіньових логістичних мереж Тегерана на додаток до іранських військових технологій», – йдеться у статті.

Початкове виробництво БпЛА «Альбатрос» значною мірою покладалось на студентів з довколишніх технічних коледжів. Втім, Москві було цього недостатньо, у зв'язку з чим працівників почали шукати в Африці.

На початку 2023 року російські бізнесмени з «Алабуги» орендували зал у висококласній школі Уганди, зібравши аудиторію з молодих студенток. Останнім запропонували кваліфіковану роботу з оплатою втричі вищою, ніж на їх батьківщині, оплату авіаквитків, безкоштовне проживання й інше.

Вперше іранський дрон українські військові збили ще у вересні 2022 року. Тоді ж Тегеран заперечив допомогу російським терористам. Втім, пізніше, Американський інститут вивчення війни (ISW) заявив, що члени КВІР перебувають на території тимчасово окупованого Криму з метою навчання ворога користуватись дронами-камікадзе Shahed-136.

Вже в червні 2023 року офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія отримує від Ірану також матеріали, які необхідні для будівництва заводу з виробництва БпЛА. Згідно з супутниковими знімками, підприємство планують розмістити в «Алабузі».

Раніше повідомлялося, що Україна завдала удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії, приблизно за 1300 км від лінії фронту. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський нафтопереробний завод та підприємство із виробництва «Шахедів». 

Теги: росія завод безпілотник дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговори між РФ та Україною відбулися навесні 2022 року у Стамбулі
Чим завершуються будь-які домовленості з Москвою
29 квiтня, 09:00
Нафтопереробний завод у російському Туапсе став черговою ціллю Служби безпеки України
Один із найбільших російських НПЗ відновив роботу після українських атак
6 травня, 19:48
Суд визначив суму відшкодування Маріупольській міськраді у 14 млн євро
Маріупольська міськрада виграла позов проти Росії
6 травня, 19:26
Рятувальники локалізували пожежу на заводі та, на жаль, виявили одного загиблого
Є загиблий. Що відомо про пожежу на заводі із хімікатами у Кропивницькому
6 травня, 17:49
Лот для приватизації буде опубліковано в системі Prozorro.Продажі
Фонд держмайна збирається продати завод російського олігарха за понад 200 млн грн
6 травня, 16:34
Європейський Союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори
Євросоюз зібрався організувати нові переговори про мир в Україні за участі РФ
Вчора, 15:52
В Севастополі нібито працює ППО
У Криму пролунали вибухи: росіяни заявили про ракетну атаку
19 травня, 01:28
Снаряди Himars можуть не досягат ицілей через російські засоби радіоелектронної боротьби
Himars та інші види західної зброї стали неефективними на фронті – NYT
26 травня, 19:59
Білорусь зазначає, що основні зусилля під час навчань спрямують на підготовку до прикриття державних об'єктів від ударів засобів повітряного нападу
Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання
Сьогодні, 04:39

Соціум

Росія планує виробляти на заводі в Татарстані 6 тис. «Шахедів» щорічно – The Wall Street Journal
Росія планує виробляти на заводі в Татарстані 6 тис. «Шахедів» щорічно – The Wall Street Journal
Ірландія закриває центри для розміщення біженців з України – Irish Times
Ірландія закриває центри для розміщення біженців з України – Irish Times
Чергова спроба Північної Кореї запустити супутник провалилася
Чергова спроба Північної Кореї запустити супутник провалилася
Понад дві тис. людей опинилися під землею: у Папуа-Новій Гвінеї стався масштабний зсув ґрунту
Понад дві тис. людей опинилися під землею: у Папуа-Новій Гвінеї стався масштабний зсув ґрунту
Папа Римський нібито вжив лайку під час засідання з єпископами – The Guardian
Папа Римський нібито вжив лайку під час засідання з єпископами – The Guardian
Польські фермери виходять на нові протести через полуницю
Польські фермери виходять на нові протести через полуницю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Загибель військових 128-ї бригади на Запоріжжі: хто навів? Прокуратура відзвітувала про розслідування
11K
Куди тягне Росію диктатор Путін?
8767
Польські фермери виходять на нові протести через полуницю
8725
ДБР прийшло з обшуками у Військовий коледж Національної академії сухопутних військ
7825
Оборона Харківщини. Командир 92-ої бригади назвав категорію найбільш вмотивованих воїнів
7353
Україна виділила 463 млн гривень на вивчення пінгвінів. Соцмережі в шоці

Новини

Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
Вчора, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Вчора, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua