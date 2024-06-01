Росія розробляє нові безпілотники з пінопласту: аналіз ISW

Російська компанія Integrated Robotic Technologies (IRT) розробила пінопластовий дрон

Російські війська продовжують розробляти нові ракети та безпілотники для використання в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що Росія розробила новий «бронебійний» варіант С-8ОФП некерованої авіаційної ракети С-8 «НАР» для нанесення авіаударів по легкій і важкій бронетехніці.

Аналітики розповідають, що російська компанія Integrated Robotic Technologies (IRT) розробила пінопластовий дрон від першої особи (FPV) IRT-Scout з максимальною швидкістю 90 кілометрів на годину, радіусом дії 50 кілометрів, часом польоту до 60 хвилин, і корисним навантаженням 200 грамів. Повідомляється, що IRT-Scout стійкий до радіоелектронної боротьби (РЕБ) і легко піддається ремонту, оскільки виготовлений з пінопласту.

Нагадаємо, що завод в російському Татарстані «Алабузі» планує виробляти 6 тис. ударних безпілотників типу Shahed щорічно. Наприкінці квітня він вже випередив свій виробничий графік та поставив 4,5 тисячі дронів. Виробництво іранських БпЛА Росією розташоване в кількох ангарах в особливій економічній зоні «Алабуга».