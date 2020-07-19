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    У світі

    Росіяни вісім хвилин провисіли вниз головою на поламаній каруселі

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    Росіяни вісім хвилин провисіли вниз головою на поламаній каруселі
    Скріншот з відео

    Відвідувачів парку спустили на землю, ніхто не постраждав

    Відвідувачі парку атракціонів в Нальчику вісім хвилин провисіли вниз головою на поламаній каруселі. Відео інциденту публікує Telegram-канал Mash.

    На кадрах видно, як атракціон завис у верхній точці, перевернувши пасажирів вниз головою.

    За даними каналу, відвідувачів парку спустили на землю, ніхто не постраждав. При цьому адміністрація парку не вибачилася перед клієнтами.

    Нагадаємо, у Гатчині Ленінградської області активіст Володимир Шипіцин при затриманні, падаючи, збив з поліцейського кепку українським прапором. Стосовно чоловіка завели кримінальну справу. 

    Як повідомлялося, у Свердловській області перед судом постане 30-річний росіянин, який живцем спалив свого начальника. Обвинувачений облив начальника бензином і підпалив, бо втомився від роботи.

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