Росіяни вісім хвилин провисіли вниз головою на поламаній каруселі



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Скріншот з відео

Відвідувачів парку спустили на землю, ніхто не постраждав

Відвідувачі парку атракціонів в Нальчику вісім хвилин провисіли вниз головою на поламаній каруселі. Відео інциденту публікує Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, як атракціон завис у верхній точці, перевернувши пасажирів вниз головою.

За даними каналу, відвідувачів парку спустили на землю, ніхто не постраждав. При цьому адміністрація парку не вибачилася перед клієнтами.

Нагадаємо, у Гатчині Ленінградської області активіст Володимир Шипіцин при затриманні, падаючи, збив з поліцейського кепку українським прапором. Стосовно чоловіка завели кримінальну справу.

Як повідомлялося, у Свердловській області перед судом постане 30-річний росіянин, який живцем спалив свого начальника. Обвинувачений облив начальника бензином і підпалив, бо втомився від роботи.

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