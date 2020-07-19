У Британії заявили, що Росія пробувала викрасти дані про вакцину від коронавірусу



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Кібер-шпигуни, які намагаються вкрасти інформацію про вакцину проти коронавірусу, були організовані на найвищому рівні Кремлем

У британському міністерстві впевнені, що Москва здійснювала кібератаки на британські лабораторії.

Міністерство закордонних справ Великої Британії впевнене в тому, що російські спецслужби намагаються викрасти дані досліджень та розробок з пошуку ліків від коронавірусної хвороби Covid-19.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб, повідомляє Sky News.

«Міністр закордонних справ заявив, що він «абсолютно впевнений», що російські шпигуни намагаються викрасти дані досліджень щодо вакцини проти коронавірусу у Великій Британії, називаючи ці дії «кричущими та ганебними», – йдеться у повідомленні.

У британському міністерстві впевнені, що РФ здійснювала кібератаки на британські лабораторії.

Рааб заявив, що кібер-шпигуни, які намагаються вкрасти інформацію про вакцину проти коронавірусу, були організовані на найвищому рівні Кремлем. Москва традиційно заперечує всі звинувачення.

Втім, Рааб заявив, що Москву притягнуть до відповідальності за такі дії.

«У той час, коли світ об’єднується, щоб спробувати розв’язати проблему пандемії Covid-19 та, особливо, намагатися знайти глобальне рішення для появи вакцини, це обурливо та гідне осуду, що російський уряд бере участь у цій діяльності», – заявив урядовець.

Нагадаємо, за минулу добу суботи, 18 липня, Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала новий антирекорд за кількістю виявлених випадків зараження коронавірусом у світі – майже 260 тисяч осіб. За даними ВООЗ, за минулу добу у світі було зафіксовано 259 848 нових випадків Covid-19. Минулий максимум був зафіксований напередодні, 17 липня: тоді за день у світі коронавірус виявили у 237,7 тисяч осіб.

Найбільше інфікованих коронавірусом за день виявили у США – 71,4 тис осіб. За ними слідують Бразилія та Індія з 45,4 тис і 34,8 тис нових випадків відповідно.

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