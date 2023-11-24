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НАТО запропонувало створити «військовий Шенген»: Кремль посипав погрозами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАТО запропонувало створити «військовий Шенген»: Кремль посипав погрозами
НАТО на випадок війни із РФ збирається спростити переміщення військ у Європі
фото з відкритих джерел

Пєсков стверджує, що пропозиція Солфранка є «нагнітанням напруженості»

Речник Кремля Дмитро Пєсков агресивно відреагував на ініціативу начальника логістичного командування НАТО генерал-лейтенанта Олександра Солфранка щодо створення «військового Шенгену» для спрощеного пересуванню військ альянсу по Європі. Про це пише російський «Інтерфакс».

Пєсков стверджує, що пропозиція Солфранка є «нагнітанням напруженості». За його словами, в європейських країнах нібито не хочуть зважати на «стурбованість» РФ щодо безпеки. «Альянс завжди вважав нашу країну так званим умовним противником. Зараз він вважає нашу країну очевидним противником, відкрито», – сказав він журналістам.

Спікер диктатора також заявив, що НАТО стає ближче до російського кордону, а РФ нібито «не рухається в бік натовської інфраструктури».

«Це не може не викликати нашого занепокоєння і не може не призводити до відповідних заходів щодо забезпечення нашої власної безпеки», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, начальник логістичного командування НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк заявив, що велика бюроктратична тяганина заважає пересуванню військ НАТО по Європі. Ця проблема може призвести до значних затримок у разі виникнення конфлікту з РФ. 

Як повідомлялося, Росії може вистачити до шести років для того, щоб відновити свою армію та напасти на НАТО. Про це йдеться у звіті аналітиків Німецького товариства зовнішньої політики. Зазначається, що якщо війну в Україні буде заморожено, Росії вистачить шість років для підготовки військ до прямого конфлікту з Альянсом.Попри значні втрати росіян на війні проти України, Росія може підготувати близько 280 тис. новобранців на рік. Через шість років це буде приблизно 1,7 млн, а через десять років – приблизно 2,8 млн осіб, які пройшли військовий вишкіл.

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Теги: НАТО росія війна

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