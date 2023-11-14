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Відомий богослов, який був змушений тікати з Росії, пояснив, що таке РПЦ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Відомий богослов, який був змушений тікати з Росії, пояснив, що таке РПЦ
За словами богослова, ставлення до релігії у російського диктатора Володимира Путіна – утилітарне
фото з відкритих джерел

На думку протодиякона, РПЦ – це одна з силових вертикалей влади РФ

Російська православна церква – це культура страшних лестощів, насильства та політичного бл#дства. Про це в інтерв'ю «Можем объяснить» розповів богослов Андрій Кураєв, який покинув Росію й у квітні за рішенням патріарха Кирила був позбавлений сану протодиякона.

 «Православ'я – не лише традиція писати ікони у стилі Андрія Рубльова, не лише чернецтво Серафима Саровського. Православ'я – це культура жахливих політичних лестощів, культура хабарів, це культура священної ненависті, священного насильства, політичного бл*дства. Хочете дізнатися, що таке політичне бл*дство – знайдіть у Facebook сторінку Бакинської Азербайджанської єпархії РПЦ. На вас чекає маса гострих вражень, коли ви дізнаєтеся про жахливі звірства, які вірмени творили на землях святого Азербайджану та мегатонни меду, що виливаються на адресу родини Алієвих», – зазначив Кураєв.

На думку протодиякона, РПЦ – це одна з силових вертикалей влади РФ.

«Приналежність до неї також дає невразливість для слідчих локаторів та дій. Але якщо патріархія знімає захист із людини, це може означати наказ працювати і брати (порушувати справу – «Главком»), – сказав Кураєв.

За словами богослова, ставлення до релігії у російського диктатора Володимира Путіна – утилітарне. Зокрема, релігія йому дає змогу переконувати росіян у тому, що ракетні удари по Україні «несуть мир».

«Потрібно переконати людей, нормалізувати їм щось протиприродне – війну проти братнього народу. Кожен житель Росії має родичів по той бік фронту. Треба знайти аргументи, щоб переконати, що наші ракети несуть їм мир. Тут потрібна надмотивація для того, щоб вийти за межі звичайної етики. Релігія надає таку надмотивацію, що дозволяє обнуляти звичайні етичні імперативи», – зазначив протодиякон.

Натомість богослов переконаний, що РПЦ не буде каятися за гріхи Путіна, а православний світ «пропустив свою можливість реформації».

«Буде просто міграція, внутрішня міграція, відхід від православ'я, перехід в інші релігійні форми, в неоязичництво, в іслам, просто в зневіру. А ті, хто залишаться – ну, значить, їм так подобається», – пояснив священнослужитель.

Нагадаємо, предстоятель РПЦ патріарх Кирило позбавив сану протодиякона Андрія Кураєва, який неодноразово виступав з критикою війни проти України, російської влади та керівництва РПЦ.

Раніше відсторонений від служіння протодиякон РПЦ визнав маргіналізацію Московської церкви.

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Теги: релігія війна путін росіяни РПЦ

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