Священнослужитель РПЦ наголосив, що дитина в утробі матері вже не є «частиною її тіла»

За словами російського священника, дитина «не винна в тому, яким чином вона була зачата»

Ієрей Російської православної церкви (РПЦ) Роман Колеснев закликав переглянути зачаття під час зґвалтування жінки. З такою пропозицією він виступив в ефірі телеканалу «Крим 24», наголосивши, що дитина не винна в тому, яким чином вона була зачата.

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«Зґвалтування – це найстрашніша травма, але як ми дивимося, з якого боку? Ось якщо ми подивимося з боку дитини, від власної особи. Чи винна сама дитина в тому, яким чином вона була зачата, ким є її батьки?» – наголосив Колеснев.

Колеснев також запропонував задуматися про те, що трапляються випадки, коли зґвалтуванню піддається заміжня жінка. За його словами, тоді подружжя приймає рішення залишити дитину.

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Ієрей РПЦ порівняв зґвалтування «з усиновленням чужої дитину з дитбудинку». Російський священник також наголосив, що дитина в утробі матері вже не є «частиною її тіла».

Нагадаємо, комерційні клініки на захопленому Росією півострові відмовилися від проведення процедур штучного переривання вагітності. Таке рішення могло бути прийняте під тиском окупаційної влади, яка хоче встановити повний контроль над репродуктивною сферою. Обмеження доступу до абортів порушує базові права жінок і при цьому не допомагає вирішити демографічні проблеми.

До слова, шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року.