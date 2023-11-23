Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Помер російський пропагандист, який потрапив під атаку дрона на Запоріжжі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Помер російський пропагандист, який потрапив під атаку дрона на Запоріжжі
Напередодні смерті Максудов став коригувальником вогню для ЗСУ
фото з відкритих джерел

Смерть настала вранці 23 листопада через отримані поранення

На фронті в Україні помер так званий воєнкор каналу «Россия 24» Борис Максудов. Він не пережив тяжкого поранення після нібито атаки ЗСУ. Про це повідомив російський пропагандист Володимир Соловйов.

Соловйов заявив, що Максудов отримав важке поранення на Запорізькому напрямку. Зранку по дорозі до тимчасово окупованого РФ Джанкою «воєнкор» помер.  

Пропагандист звинуватив ЗСУ в нібито «обстрілі групи журналістів».

Telegram-канал SHOT опублікував інформацію, що Максудов мав сильну кровотечу та кілька відкритих переломів. Там додали, що він помер, не приходячи до тями.

Нагадаємо, напередодні смерті Максудов став коригувальником вогню, знявши сюжет із тимчасово окупованого Шахтарська Донецької області. Він показав місцевість, де вціліли кілька цистерн із паливом після масштабної пожежі напередодні.

Опублікована інформація допомогла завдати ще одного удару, який вже виявився більш точним та руйнівним. 

Теги: пропаганда росія війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ намагається боротись з російської пропагандою
Google Discovery «опустило» путінських пропагандистів
22 листопада, 11:54
Окупанти намагаються створити «журналістів» з нуля
Росія створює «школу блогерів», щоб навчати пропагандистів
19 листопада, 23:41
Більшовицька система породжувала контроль над усіма сферами життя, зокрема над мистецтвом
Як працює російська пропаганда в кіно
9 листопада, 18:16

Події в Україні

Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Українські воїни знищили російський «Бук»
Українські воїни знищили російський «Бук»
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7181
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua