Напередодні смерті Максудов став коригувальником вогню для ЗСУ

Смерть настала вранці 23 листопада через отримані поранення

На фронті в Україні помер так званий воєнкор каналу «Россия 24» Борис Максудов. Він не пережив тяжкого поранення після нібито атаки ЗСУ. Про це повідомив російський пропагандист Володимир Соловйов.

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Соловйов заявив, що Максудов отримав важке поранення на Запорізькому напрямку. Зранку по дорозі до тимчасово окупованого РФ Джанкою «воєнкор» помер.

Пропагандист звинуватив ЗСУ в нібито «обстрілі групи журналістів».

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Telegram-канал SHOT опублікував інформацію, що Максудов мав сильну кровотечу та кілька відкритих переломів. Там додали, що він помер, не приходячи до тями.

Нагадаємо, напередодні смерті Максудов став коригувальником вогню, знявши сюжет із тимчасово окупованого Шахтарська Донецької області. Він показав місцевість, де вціліли кілька цистерн із паливом після масштабної пожежі напередодні.

Опублікована інформація допомогла завдати ще одного удару, який вже виявився більш точним та руйнівним.