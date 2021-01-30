  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Російські слідчі оголосили в розшук «спонсора Навального», який переховується в Україні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <p>Відносно &laquo;спонсора&raquo; винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у скоєнні трьох епізодів шахрайства</p> - Російські слідчі оголосили в розшук «спонсора Навального», який переховується в Україні

    Відносно «спонсора» винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у скоєнні трьох епізодів шахрайства

    На думку слідчих, Хоменко надавав фінансову підтримку недержавному «Фонду боротьби з корупцією» Навального

    Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії порушено кримінальну справу стосовно фактичного керівника зареєстрованих в цій країні ТОВ «Строй інжиніринг» і ТОВ «ВІП Сервіс» Олександра Хоменка за ознаками трьох злочинів, передбачених ч. 4 ст. 159 КК РФ (шахрайство, вчинене організованою групою, в особливо великому розмірі).

    Інформація про це з’явилася 30 січня 2021 року, на сайті СК РФ, – повідомила офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко.

    За даними слідства, у 2017, 2018 і 2019 роках між юридичними особами, якими фактично керував Хоменко, і розташованим у Підмосков’ї Сергієво-Посадським соціально-економічним технікумом було укладено 10 державних контрактів, предметом яких було виконання робіт з капітального ремонту будівлі технікуму.

    «Хоменко та інші особи, які діяли з ним в складі організованої групи, ввели в оману посадових осіб міністерства освіти Московської області, внісши в документи завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних робіт. Грошові кошти в розмірі понад 30 млн рублів (дорівнює $394 970,70), отримані з бюджету Московської області в якості оплати за держконтракти, були викрадені співучасниками», – заявляють російські слідчі.

    На їхню думку, Хоменко надавав фінансову підтримку недержавному «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) Олексія Навального і «в даний час ховається на території України».

    Відносно нього винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у скоєнні трьох епізодів шахрайства. Його оголошено у розшук.

    Як повідомлялося, російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

    Велика сімка (G7) в своїй спільній заяві зажадала від влади РФ звільнення Навального.

    Нагадаємо, Радбез ООН збирає засідання через ситуацію з Навальним.

    Теги: Росія шахрайство документи Олексій Навальний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies