Російські слідчі оголосили в розшук «спонсора Навального», який переховується в Україні

Відносно «спонсора» винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у скоєнні трьох епізодів шахрайства

На думку слідчих, Хоменко надавав фінансову підтримку недержавному «Фонду боротьби з корупцією» Навального

Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії порушено кримінальну справу стосовно фактичного керівника зареєстрованих в цій країні ТОВ «Строй інжиніринг» і ТОВ «ВІП Сервіс» Олександра Хоменка за ознаками трьох злочинів, передбачених ч. 4 ст. 159 КК РФ (шахрайство, вчинене організованою групою, в особливо великому розмірі).

Інформація про це з’явилася 30 січня 2021 року, на сайті СК РФ, – повідомила офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко.

За даними слідства, у 2017, 2018 і 2019 роках між юридичними особами, якими фактично керував Хоменко, і розташованим у Підмосков’ї Сергієво-Посадським соціально-економічним технікумом було укладено 10 державних контрактів, предметом яких було виконання робіт з капітального ремонту будівлі технікуму.

«Хоменко та інші особи, які діяли з ним в складі організованої групи, ввели в оману посадових осіб міністерства освіти Московської області, внісши в документи завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних робіт. Грошові кошти в розмірі понад 30 млн рублів (дорівнює $394 970,70), отримані з бюджету Московської області в якості оплати за держконтракти, були викрадені співучасниками», – заявляють російські слідчі.

На їхню думку, Хоменко надавав фінансову підтримку недержавному «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) Олексія Навального і «в даний час ховається на території України».

Відносно нього винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у скоєнні трьох епізодів шахрайства. Його оголошено у розшук.

Як повідомлялося, російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

Велика сімка (G7) в своїй спільній заяві зажадала від влади РФ звільнення Навального.

Нагадаємо, Радбез ООН збирає засідання через ситуацію з Навальним.