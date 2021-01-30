Російські слідчі оголосили в розшук «спонсора Навального», який переховується в Україні
Відносно «спонсора» винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у скоєнні трьох епізодів шахрайства
На думку слідчих, Хоменко надавав фінансову підтримку недержавному «Фонду боротьби з корупцією» Навального
Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії порушено кримінальну справу стосовно фактичного керівника зареєстрованих в цій країні ТОВ «Строй інжиніринг» і ТОВ «ВІП Сервіс» Олександра Хоменка за ознаками трьох злочинів, передбачених ч. 4 ст. 159 КК РФ (шахрайство, вчинене організованою групою, в особливо великому розмірі).
Інформація про це з’явилася 30 січня 2021 року, на сайті СК РФ, – повідомила офіційний представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко.
За даними слідства, у 2017, 2018 і 2019 роках між юридичними особами, якими фактично керував Хоменко, і розташованим у Підмосков’ї Сергієво-Посадським соціально-економічним технікумом було укладено 10 державних контрактів, предметом яких було виконання робіт з капітального ремонту будівлі технікуму.
«Хоменко та інші особи, які діяли з ним в складі організованої групи, ввели в оману посадових осіб міністерства освіти Московської області, внісши в документи завідомо неправдиві відомості про вартість виконаних робіт. Грошові кошти в розмірі понад 30 млн рублів (дорівнює $394 970,70), отримані з бюджету Московської області в якості оплати за держконтракти, були викрадені співучасниками», – заявляють російські слідчі.
На їхню думку, Хоменко надавав фінансову підтримку недержавному «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) Олексія Навального і «в даний час ховається на території України».
Відносно нього винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у скоєнні трьох епізодів шахрайства. Його оголошено у розшук.
Як повідомлялося, російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.
Велика сімка (G7) в своїй спільній заяві зажадала від влади РФ звільнення Навального.
Нагадаємо, Радбез ООН збирає засідання через ситуацію з Навальним.