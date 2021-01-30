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    У світі

    В учасника штурму Капітолію знайшли інструкції з виготовлення бомб

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    <p>Під час заворушень у Вашингтоні правоохоронці виявили вибухові пристрої неподалік Капітолія</p> - В учасника штурму Капітолію знайшли інструкції з виготовлення бомб

    Під час заворушень у Вашингтоні правоохоронці виявили вибухові пристрої неподалік Капітолія

    Фото АР

    У справі про напад на Капітолій прихильників Трампа заарештовані 135 осіб

    В результаті обшуку в будинку члена екстремістської організації Proud Boys знайдено інструкції з виготовлення бомб.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на «Голос Америки».

    Згідно з судовими документами, у 43-річного Домініка Пеццола, що живе поблизу міста Рочестер, штат Нью-Йорк, знайдені допомоги з виготовлення зброї та вибухових пристроїв. Пеццола, який був арештований в Нью-Йорку, буде утримуватися під вартою до початку судового процесу, оскільки «являє небезпеку для суспільства і може спробувати втекти».

    Своєю чергою ФБР повідомило, що бомби, виявлені поблизу штаб-квартири Демократичної та Республіканської партій у Вашингтоні 6 січня, були закладені напередодні атаки на Капітолій. ФБР пропонує за інформацію про цей злочин 100 тисяч доларів.

    У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа заарештовані 135 осіб.

    6 січня натовп прихильників нині вже експрезидента вдався до штурму Конгресу США в момент, коли законодавці затверджували офіційні результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден. Членів Конгресу евакуювали, засідання було перенесене через фізичну загрозу законодавцям.

    Тоді ж правоохоронці виявили вибухові пристрої неподалік Капітолія.

    Нагадаємо, колишній агент КДБ заявив, що Росія завербувала Трампа ще 40 років тому.

    Теги: Росія США ФБР злочин
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