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    У світі

    Радбез ООН збирає засідання через ситуацію з Навальним

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    Радбез ООН збирає засідання через затримання Навального - Радбез ООН збирає засідання через ситуацію з Навальним
    Радбез ООН збирає засідання через затримання Навального

    Обговорення пройде в закритому форматі

    Рада Безпеки ООН планує обговорити ситуацію з заарештованим у Росії оппозиционнером Олексієм Навальним. Неформальне засідання призначено на 3 лютого.

    Про це повідомили дипломатичні кола в Нью-Йорку, пише DW.

    Обговорення пройде в закритому форматі, офіційна тема - спроба отруєння Навального в 2020 році. Деякі члени Радбезу, імовірно, торкнуться і нинішнє положення політика.

    Неформальний статус заходу передбачає, що будь-який член Ради може висловлюватись і пропонувати теми для обговорення, а Росія не може цьому перешкодити.

    Раніше, 18 січня, Рада ООН з прав людини закликав негайно звільнити Навального.

    Як повідомлялося, російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

    Велика сімка (G7) в своїй спільній заяві зажадала від влади РФ звільнення Навального.

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    Теги: Росія ООН Велика сімка отруєння літак політика Радбез ООН розслідування звільнення
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