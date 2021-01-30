Радбез ООН збирає засідання через ситуацію з Навальним

Обговорення пройде в закритому форматі

Рада Безпеки ООН планує обговорити ситуацію з заарештованим у Росії оппозиционнером Олексієм Навальним. Неформальне засідання призначено на 3 лютого.

Про це повідомили дипломатичні кола в Нью-Йорку, пише DW.

Обговорення пройде в закритому форматі, офіційна тема - спроба отруєння Навального в 2020 році. Деякі члени Радбезу, імовірно, торкнуться і нинішнє положення політика.

Неформальний статус заходу передбачає, що будь-який член Ради може висловлюватись і пропонувати теми для обговорення, а Росія не може цьому перешкодити.

Раніше, 18 січня, Рада ООН з прав людини закликав негайно звільнити Навального.

Як повідомлялося, російський опозиціонер Олексій Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

Велика сімка (G7) в своїй спільній заяві зажадала від влади РФ звільнення Навального.