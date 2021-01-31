Російські ЗМІ повідомляють про жорсткі затримання у Владивостоці

У протестувальників стріляють із травматичної зброї, б’ють електрошокером – ЗМІ

«ОВД-Инфо» повідомляє, що на мітингах у Владивостоці до затриманих застосували травматичну зброю та електрошокери. Окрім того, затриманих за неарештною статтею щодо порушення правил участі в акції не випускають із відділків поліції.

По всій Росії затримали вже 1600 осіб

У Владивостоці одного з учасників акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального силовик поранив із травматичної зброї. Про це потерпілий повідомив «ОВД-Инфо».

Ще один затриманий повідомив, що до іншого мітингувальника в автозаку застосовували електрошокер, викручували йому руки, а під час огляду змушували стояти «зіркою» у машини і не давали опустити руки, били по руці.

Юристи затриманих повідомили, що нікого з тих, кого затримали за неарештною статтею про порушення правил участі в акції, не випускають із відділів поліції. Їх відправляють на «опитування» у кримінальній справі «про перекриття доріг» під час акції 23 січня.

17 січня Олексій Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю аеропорту «Шереметьєво». Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи «Новачок» в кінці серпня минулого року.

Нагадаємо, від самого ранку неділі, 31 січня 2021 року, в столиці РФ впроваджено значні обмеження на пересування людей центральною частиною міста. Також на вхід і вихід зачинаються сім станцій метро – «Олександрівський сад», «Мисливський ряд», «Театральна», «Площа Революції», «Кузнецький міст», «Луб’янка», «Китай-місто».

До слова, в Росії протести на підтримку Навального супроводжуються жорсткими затриманнями.

Як повідомлялося, у Росії на антиурядових протестах почалися затримання.

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