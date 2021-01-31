  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Російські ЗМІ повідомляють про жорсткі затримання у Владивостоці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    По всій Росії затримали вже понад 1600 осіб - Російські ЗМІ повідомляють про жорсткі затримання у Владивостоці
    По всій Росії затримали вже понад 1600 осіб

    У протестувальників стріляють із травматичної зброї, б’ють електрошокером – ЗМІ

    «ОВД-Инфо» повідомляє, що на мітингах у Владивостоці до затриманих застосували травматичну зброю та електрошокери. Окрім того, затриманих за неарештною статтею щодо порушення правил участі в акції не випускають із відділків поліції.

    По всій Росії затримали вже 1600 осіб

    У Владивостоці одного з учасників акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального силовик поранив із травматичної зброї. Про це потерпілий повідомив «ОВД-Инфо».

    Ще один затриманий повідомив, що до іншого мітингувальника в автозаку застосовували електрошокер, викручували йому руки, а під час огляду змушували стояти «зіркою» у машини і не давали опустити руки, били по руці.

    Юристи затриманих повідомили, що нікого з тих, кого затримали за неарештною статтею про порушення правил участі в акції, не випускають із відділів поліції. Їх відправляють на «опитування» у кримінальній справі «про перекриття доріг» під час акції 23 січня.

    17 січня Олексій Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю аеропорту «Шереметьєво». Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи «Новачок» в кінці серпня минулого року.

    Нагадаємо, від самого ранку неділі, 31 січня 2021 року, в столиці РФ впроваджено значні обмеження на пересування людей центральною частиною міста. Також на вхід і вихід зачинаються сім станцій метро – «Олександрівський сад», «Мисливський ряд», «Театральна», «Площа Революції», «Кузнецький міст», «Луб’янка», «Китай-місто».

    До слова, в Росії протести на підтримку Навального супроводжуються жорсткими затриманнями.

    Як повідомлялося, у Росії на антиурядових протестах почалися затримання.

    Читайте також:
    Фактор Навального. Чи всі вороги Путіна є друзями України?
    Теги: Росія ЗМІ метро отруєння машини протест Олексій Навальний
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies