«Дизель-шоу» продалось в Росію? Керівник проєкту прокоментував скандал

З лютого гумористичну програму почнуть показувати на російському телеканалі

Сьогодні, 30 січня, зірка і керівник проєкту «Дизель-шоу» Єгор Крутоголов прокоментував перехід програми на російське телебачення. З лютого гумористичну програму почнуть показувати на російському телеканалі «Че!», що входить до медіагрупи СТС.

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

«З приводу «зради», що «ми продалися агресору «доведеться пояснити тим, хто далекий від тб-бізнесу: авторські права на зняті концерти «Дизель Шоу» ми передаємо каналу і за договором, він має право розпоряджатися контентом, не доводячи до відому Дизель Студіо», – розповів артист.

Тобто, за його словами, «продатися» учасники телепрограми не могли «навіть теоретично», бо це не входить в рамки їх компетенції.

«Тому питання не до нас, а до правовласника. Про операцію з каналом Че, як і про існування самого каналу Че, дізнався з тієї самої замовної статті, що і ви. З приводу «концертів в Раші» – брехня. «Дизель Шоу» не давало концертів там ніколи і не збирається», – розповів Крутоголов.

Також він порадив усім запасатися попкорном, позаяк, на його думку, ця історія так швидко не закінчиться і обов’язково будуть ще «вкиди». «Так борються з конкурентами на українському телебаченні», – заявив артист.

Нагадаємо, один зі своїх найвідоміших номерів за участю Володимира Зеленського »Брати Цицько», герої якого грають на роялі пенісами, студія «Квартал 95» запозичила. До того ж без вказівки авторів оригінальної ідеї. Номер дуету дуже старий, його відео навіть немає в хорошій якості.

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