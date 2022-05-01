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    Росія має піти з Криму та Донбасу – глава МЗС Німеччини

    Анналена Бербок обіцяє більше не покладатися на обіцянки Путіна - Росія має піти з Криму та Донбасу – глава МЗС Німеччини
    Анналена Бербок обіцяє більше не покладатися на обіцянки Путіна
    Фото: dpa

    Повернення на позиції 24 лютого не буде, запевняє Бербок

    Лише повне виведення російських військ з усієї території України може стати передумовою для тривалого миру. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у коментарі Bild am Sonntag.

    «Наша мета – мир для людей в Україні, для нас самих і наших дітей. Але мирний порядок, який ми знали в Європі, був безповоротно зруйнований Путіним. Припинення вогню може бути лише першим кроком. Мир на умовах, які диктує Росія, не принесе бажаної безпеки ні Україні, ні нам у Європі. У найгіршому разі це буде запрошення до наступної війни – ще ближче до наших кордонів», – заявила вона.

    Бербок також наголосила, що «хоч би як нам хотілося», повернення на позиції «до 24 лютого» не буде.

    «Ми більше ніколи не зможемо покладатися лише на обіцянки Путіна», – пояснила вона.

    Тому, сказала глава МЗС ФРН, зараз потрібно допомогти Україні відбити повномасштабне вторгнення Росії та убезпечитися від майбутніх нападів.

    «Лише коли всі у Європі знову усвідомлюють, що за підсумками війни жодна країна не виграє, а всі програють, знову настане справжній мир», – сказала Бербок.

    Вона наголосила, що санкції з РФ можуть бути зняті «тільки у разі, якщо Росія виведе свої війська».

    Нагадаємо, що сьогодні український посол Андрій Мельник запропонував Німеччині ухвалити закон про ленд-ліз для України за прикладом США, а також створити довгостроковий антиросійський союз.

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    Теги: МЗС росія окупанти США Німеччина міністр санкції війна закон посол Bild Андрій Мельник Україна окупація Анналена Бербок #stoprussia
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    Росія має піти з Криму та Донбасу – глава МЗС Німеччини