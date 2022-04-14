РФ ввела дзеркальні санкції проти майже 400 конгресменів США

Американським політикам заборонили в’їзд у Росію

У міністерстві закордонних справ РФ заявили про введення санкцій «у відповідь» щодо членів палати представників конгресу США. Про це повідомляє прессслужба російського МЗС.

«У порядку реакції на чергову «хвилю» антиросійських санкцій, введених адміністрацією Дж.Байдена 24 березня цього року проти 328 депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, що з урахуванням раніше внесених до «чорного списку» російських парламентаріїв становить практично весь її склад, вводяться «дзеркальні» санкційні обмеження щодо 398 членів Палати представників Конгресу США», – йдеться в заяві відомства.

Відзначається, що американських конгресменів внесли «у російський «стоп-лист» на постійній основі»: їм, як і іншим підсанкційним законодавцям США, заборонили в'їзд на територію РФ.

При цьому в російському МЗС «з урахуванням санкцій, що постійно вводяться США» анонсували розширення числа осіб, щодо яких застосовуватимуться «контрзаходи».

Як відомо, 24 березня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти членів російської Думи, представників російської еліти, банкірів та оборонних установ.

Нагадаємо, США знову «вдарили» по Росії санкціями.

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