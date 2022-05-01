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    Український посол хоче від Німеччини ленд-ліз та антиросійський альянс

    Посол України в Федеративній Республіці Німеччини Андрій Мельник - Український посол хоче від Німеччини ленд-ліз та антиросійський альянс
    Посол України в Федеративній Республіці Німеччини Андрій Мельник
    Фото: dw.com

    Андрій Мельник наголошує, що перемогти Росію можна лише найсучаснішим озброєнням

    Посол України Андрій Мельник пропонує Німеччині ухвалити закон про ленд-ліз для України за прикладом США. Про це дипломат сказав у своєму інтерв’ю виданню Bild am Sonntag.

    За словами Мельника, в Україні триває війна, тому потрібні швидкі рішення. Він зазначив, що Німеччина дуже довго «бореться сама з собою», а уряд ФРН «дуже добре вміє знаходити виправдання» для своєї бездіяльності.

    «Ми хочемо якнайшвидшого експорту 88 танків «Леопард», 100 бронемашин «Мардер», самохідних гаубиць та багато іншого. Але найголовніше – це зміна мислення. Ми переживаємо найбільшу війну у Європі за останні 80 років. Ви не зможете виграти її, маючи ще 30 чи 100 танків. Що було б важливо, так це німецький закон про ленд-ліз, подібний до американського, і довгостроковий альянс проти Росії», - сказав посол.

    Також за його словами, щоб перемогти росію, Україні потрібне найсучасніше німецьке озброєння.

    Палата представників Конгресу США ухвалила законопроект щодо запровадження ленд-лізу для України. Закон підтримало 417 конгресменів, проти висловилося 10 людей.

    Нагадаємо, через небажання надавати Україні важке озброєння під загрозою опинилася кар’єра канцлера Німеччини Олафа Шольца.

    Німецькі ЗМІ припускають, що питання надання танків українській армії, проти чого досі виступав очільник німецького уряду, може розколоти парламентську коаліцію та призвести до зміни канцлера.

    Читайте також: Посол підтвердив: Меркель не давала Україні навіть снайперські гвинтівки

    Теги: росія окупанти США Німеччина війна закон посол Bild Андрій Мельник Україна уряд озброєння окупація #stoprussia
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    Український посол хоче від Німеччини ленд-ліз та антиросійський альянс