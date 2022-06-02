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    У світі

    Росія оголосила умову повернення до переговорів

    Очільниця верхньої палати парламенту РФ заявила, що Росія повернеться у переговори лише на власних умовах, а Україну умовляти не буде - Росія оголосила умову повернення до переговорів
    Очільниця верхньої палати парламенту РФ заявила, що Росія повернеться у переговори лише на власних умовах, а Україну умовляти не буде
    фото з російських ЗМІ

    Кремль не збирається змінювати свою позицію

    Російсько-українські перемовини можуть відновитися лише на умовах РФ. Про це спікерка Ради Федерації Федеральних зборів країни-агресора Валентина Матвієнко заявила журналістам у Зімбабве, де перебуває із візитом.

    За словами Матвієнко, Росія може повернутися у переговірний процес лише тоді, коли будуть повністю враховані її умови, які вона не планує змінювати.

    «Готовність до переговорів не означає, що ми вмовлятимемо Україну, ні», – заявила спікерка верхньої палати російського парламенту.

    Нагадаємо, що 28 травня президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. На цьому він наголосив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

    На цю заяву відреагувала Банкова – на думку української сторони, такі переговори можливі після звільнення Росією півдня України.

    Раніше про те, що Кремль хоче переговорів із Зеленським заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

    Лавров зазначив, що буцімто РФ із самого початку «спеціальної військової операції» була готова до переговорів з Україною, проте після «очевидної провокації, яка грубо інсценована в населеному пункті Буча», підхід Києва до діалогу змінився.

    Крім цього, глава російського МЗС заявив, що Заходу вигідно підтримувати «непоступливу позицію» Зеленського щодо переговорів із Росією.

    Разом з тим Зеленський заявляв про готовність говорити з Путіним, але винятково на умова діалогу, а не ультиматуму.

    Додамо, що більше половини молодих росіян уже виступають за повне завершення війни і початок повноцінних мирних переговорів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія оголосила умову повернення до переговорів