Росія повідомила про стан захоплених українських моряків



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За даними РФ, скарг від українських моряків немає

Російська сторона заявила, що з кожним моряком поговорили члени московської громадської наглядової комісії

Члени московської громадської наглядової комісії (ГНК) відвідали 21 українського моряка, які утримуються в Лефортовському СІЗО у Москві. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на дані Уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової.

«З кожним з них розмовляли. За словами Москалькової, умови утримання українських військовополонених «відповідають міжнародним стандартам, скарг та звернень з їхнього боку немає», - йдеться у повідомленні Денісової на Facebook.

Члени наглядової комісії також відвідали трьох українських моряків, які утримаються в медичному підрозділі «Матросской тишини». Їхнє лікування проходить нормально. Наступного тижня їх відвідає уповноважений з прав людини в місті Москва, а також Уповноважений з прав людини в РФ Москалькова, заявила Денісова.

Український омбудсмен заявила про намір у понеділок, 3 грудня, провести перемовини з Москальковою щодо надання їй можливості відвідати захоплених моряків.

Нагадаємо, раніше член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва заявила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.

Розслідувачі Bellingcat дійшли висновку, що російські прикордонники обстріляли українські судна в нейтральних водах, що підтверджує версію України. Там також прийшли до висновку, що метою дій російських прикордонників було ураження моряків.