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    Боррель закликав Євросоюз терміново надати Україні всю необхідну зброю – Bloomberg

    Після поїздки до Києва глава європейської дипломатії звернувся до країн ЄС із закликом надати зброю Україні - Боррель закликав Євросоюз терміново надати Україні всю необхідну зброю – Bloomberg
    Після поїздки до Києва глава європейської дипломатії звернувся до країн ЄС із закликом надати зброю Україні
    фото з відкритих джерел

    Боррель заявив європейським дипломатам, що рішення необхідно прийняти в найближчі дні, а не тижні

    Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав країни Європейського союзу надати Україні всю зброю, яку вона просить. Причому в терміновому порядку. Про це повідомляє Bloomberg.

    За словами обізнаних джерел, після поїздки до Києва глава європейської дипломатії звернувся до країн ЄС із закликом надати зброю Україні, оскільки вона готується до активізації російської військової кампанії.

    Зокрема, Боррель заявив європейським дипломатам, що рішення необхідно прийняти в найближчі дні, а не тижні.

    Передбачається, що військова кампанія на сході України матиме вирішальне значення для результату війни. Тому у Києва є лише невелике вікно для підготовки та отримання необхідної зброї.

    За даними Bloomberg, більшість країн ЄС взяли зобов'язання вивчити запити на постачання танків і реактивних систем залпового вогню. Ця тема буде обговорюватися на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

    Як повідомлялося, Єврокомісія готує шостий пакет санкцій проти РФ. До слова, президент України Володимир Зеленський виступаючи перед парламентом Південної Кореї закликав надати допомогу постачанням зброї.

    Теги: ЄС росія окупанти зброя війна Україна окупація #stoprussia
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    Боррель закликав Євросоюз терміново надати Україні всю необхідну зброю – Bloomberg