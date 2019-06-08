Росія та Білорусь обговорили можливий запуск єдиної валюти



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Росія і Білорусь проводять переговори щодо доцільності запровадження єдиної валюти

Білорусь наполягає, що запровадження єдиної валюти буде фіналом створення єдиного економічного простору

Міністр економіки і розвитку РФ Максим Орєшкін за підсумками зустрічі з білоруським колегою Дмитром Крутим заявив, що переговори про створення єдиної валюти ведуться зараз на рівні глав національних банків обох країн, повідомляє «РИА Новости».

Можливість переходу на єдину валюту обговорюється в рамках союзного договору і за умови створення єдиного економічного простору. «Ви говорили про єдину валюту - так, цей пункт записаний в союзному договорі, тому це обговорюється. Зустрічаються Центральні банки, обговорюють, чи варто чи не варто це робити, як це робити, в які терміни це робити », - сказав Орєшкін.

У свою чергу міністр економіки Білорусі Дмитро Крутий підкреслив, що в рамках програми поглиблення інтеграції двох країн не можна виривати з контексту один пункт. «Це буде пакетна історія і пакетна угода», - сказав він. «У самому союзному договорі написано, що в умовах створення єдиного економічного простору в усіх напрямках вже фіналом стає єдина валюта. Тому, напевно, цієї конструкції ми будемо дотримуватися», - зазначив Крутий.

Переговори Орешкіна і Крутого пройшли в суботу в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму. Міністри очолюють двосторонню робочу групу з врегулювання проблемних питань та розвитку інтеграції, яку Білорусь і Росія вирішили створити в кінці 2018 року.Інші деталі «дорожньої карти» інтеграції поки не розкриваються.