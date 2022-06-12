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    Соціум

    Росія відновлює роботу McDonald's: із новим власником і назвою

    Новий заклад запрацював на Пушкінській площі, де свого часу відкрили перший у Росії McDonald's - Росія відновлює роботу McDonald's: із новим власником і назвою
    Новий заклад запрацював на Пушкінській площі, де свого часу відкрили перший у Росії McDonald's
    фото: скріншот із відео

    Російські власники перейменували мережу на «Вкусно и точка»

    Російські власники McDonald's перейменували мережу на «Вкусно и точка» і запустили перші 15 ресторанів у Москві та Підмосков'ї. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Запрацював заклад і на Пушкінській площі, де свого часу відкрили перший у Росії McDonald's. Не обійшлося без побєдобісся – на стіні ресторану намалювали георгіївську стрічку, зірку, написали «Победа» та «Гордимся!»

    Як розповів гендиректор компанії Олег Пароєв, у меню спочатку не буде бургера «Біг Мак» і морозива «МакФлуррі».

    Про рішення залишити російський ринок на тлі вторгнення Росії в Україну корпорація повідомила 16 травня. Російський бізнес McDonald's продав нафтовику з Новокузнецька та власнику компанії-ліцензіата на ресторани швидкого харчування Олександру Говору. Відповідно до угоди, йому не можна використовувати логотип, назву та фірмове меню мережі.

    Раніше російські ЗМІ повідомляли, що мережу ресторанів швидкого харчування, яка належала компанії McDonald's, російський власник планує назвати двома латинськими літерами.

    Після уходу McDonald's з російського ринку, його активи викупив бізнесмен Олександр Говор. Нагадаємо, що ресторани McDonald's в Україні залишаються тимчасово зачиненими, компанія продовжує виплачувати повну зарплатню своїм співробітникам в країні.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ війна бізнес ринок Україна харчування окупація #stoprussia
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    Росія відновлює роботу McDonald's: із новим власником і назвою