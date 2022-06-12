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    Думки вголос

    «Найкраща» література для шкільної програми

    • Олексій Панич

      Член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу

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    Українські діти, нарешті, позбулись необхідності читати Пушкіна - «Найкраща» література для шкільної програми
    Українські діти, нарешті, позбулись необхідності читати Пушкіна
    фото з відкритих джерел

    Школа повинна насамперед вчити критично мислити

    Пожвавилися дискусії про те, які літературні твори вивчати в школі, а які не вивчати. Навіть «Війну і мир» зі шкільної програми хочуть викинути, слава Тобі, Господи, дожили врешті.

    Тож принагідно повторю свою давню тезу: найгірша настанова для упорядників шкільних програм з літератури – це намагатися запхнути в шкільну програму «все найкраще, що є».

    По-перше, така настанова виходить з презумпції, що після школи вже ніхто нічого не читатиме (що часто правда, але так, як є правдою самопідтверджувальне пророцтво).

    По-друге, дітей при цьому змушують осягати тексти, розраховані не на їхній вік: в них ще не визріли ті питання, на які ці тексти можуть дати цікаву відповідь.

    «А мы всё ставим каверзный ответ

    И не находим нужного вопроса» (с) В. Высоцкий

    Як наслідок, часто-густо діти виходять зі школи з переконанням, що вони «вже знають» «все найкраще, що є» в світовій літературі, і на власному читацькому досвіді (!) переконалися, що все це «похмуре лайно», безнадійно застарілий мотлох.

    Насправді література в школі повинна насамперед вчити думати (критично мислити), а також вчити читати художні тексти (уважно, вдумливо, аналітично). Для цього потрібні виключно тексти, які у відповідному віці діти можуть ефективно опанувати – позаяк там йдеться про питання, які життя цих дітей вже перед ними ставить.

    А щодо «всього найкращого», найкраща загальна настанова шкільного курсу літератури прямо протилежна: «на жаль, найцікавішого у вітчизняній та світовій літературі ми з вами не вивчаємо, бо це вам ще зарано; якщо ви це зараз і спробуєте прочитати, навряд чи зацікавитеся чи винесете для себе щось корисне».

    Як діє на підлітків заборонений плід?

    Так отож.

    Джерело: блог Олексія Панича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти діти освіта війна література Україна окупація #stoprussia
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    «Найкраща» література для шкільної програми