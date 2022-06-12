Зеленський став лауреатом премії Нємцова

Серед кандидатів були: Кличко, Вакарчук, Хливнюк та парамедик Тайра

Фонд Бориса Нємцова присудив свою щорічну премію президентові України Володимиру Зеленському – за сміливість. Про це повідомляє сайт фонду.

Повідомляється, що за умов війни фонд вирішив висунути на премію представників України, до цього її лауреатами ставали лише російські опозиційні політики та активісти. Рік тому її отримав Олексій Навальний, який перебуває в колонії після отруєння та повернення до Росії.

У 2022 році у шорт-листі були мер Києва Віталій Кличко, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк та український парамедик Юлія Паєвська, відома як Тайра, яка зараз перебуває у полоні у російських загарбників.

Переможця – Володимира Зеленського було обрано шляхом рейтингового голосування засновників та ради фонду.

За словами доньки Нємцова Жанни Нємцової, президент України «виявив неймовірну сміливість, якої від нього ніхто не очікував».

«Я думаю, що навіть Володимир Путін був, м'яко скажемо, здивований тим, що Зеленський виявився мужньою людиною, і зараз – це лідер вільного світу...

Ми даємо премію не за минуле та не за майбутнє. Ми даємо премію за те, що людина зробила тут і зараз цього року. А тут і зараз Володимир Зеленський залишився у Києві та вирішив захищати свою Батьківщину разом зі своїм народом. Він виявив мужність. У ці хвилини його слова про те, що йому не потрібна евакуація, а потрібне озброєння – це і є квінтесенція його неймовірної мужності», - заявила Нємцова в інтерв'ю «Медузі».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президента України Володимира Зеленського відзначили престижною європейською премією Карла Великого.