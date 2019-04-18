Росія з 1 червня обмежить постачання вугілля в Україну – Медведєв



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Визначається перелік тих товарів, які з 1 червня цього року можна буде вивозити в Україну

Для ввезення вугілля потрібні будуть окремі дозволи

У РФ заявили, що з 1 червня обмежать постання вугілля в Україну. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що для ввезення вугілля потрібні будуть окремі дозволи.

«Визначається перелік тих товарів, які з 1 червня цього року можна буде вивозити в Україну тільки на підставі окремих дозволів. До цієї категорії внесено продукцію ПЕК, зокрема вугілля, а також нафту й нафтопродукти», - заявив прем'єр РФ Дмитро Медведєв.

За його словами, відповідна постанова уряду РФ вже підписана.

Міненерго РФ повідомляло, що постачання російського вугілля в Україну в 2018 році зросло на 29% - до 12,4 млн тонн. Відомство прогнозувало, що у 2019 році обсяг експорту збережеться на тому ж рівні.

Нагадаємо, тиждень тому Кабмін України розширив ембарго на російські товари.

Як повідомлялося, Росія заборонила експорт в Україну нафти та нафтопродуктів.

Також РФ опублікувала список заборонених українських товарів: взуття, фуфайки і труби. Заборона накладається на імпорт труб з чорних металів, в тому числі для нафто- і газопроводів. Крім того, в список увійшли деякі види паперу і картону, а також картонки, ящики, коробки, мішки, пакети й інша пакувальна тара.