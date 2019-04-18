Росія заборонила експорт в Україну нафти та нафтопродуктів



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Медведєв також повідомив про розширення заборони на ввезення деяких українських товарів

Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медвєдєв уточнив, що деякі російські товари можна буде вивозити в Україну тільки після спеціального дозволу

Уряд Росії заборонив експорт на Україну російської нафти і нафтопродуктів. Про це повідомив у четвер на засіданні уряду прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, говорячи про запроваджені Україною обмеження для Росії.

«Встановлюється заборона на експорт в Україну російської нафти і нафтопродуктів», - сказав Медведєв.

Він також повідомив про розширення заборони на ввезення деяких українських товарів. «Ми змушені свої інтереси захищати і вжити відповідних заходів», - заявив голова російського уряду.

«Я підписав постанову уряду на цю тему. Ми розширюємо заборону на ввезення в Росію окремих видів товарів, цей торкнеться української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік склала майже $250 млн», - сказав Медведєв.

Він уточнив, що деякі російські товари можна буде вивозити в Україну тільки після спеціального дозволу. «Визначається перелік тих товарів, які з 1 червня поточного року можна буде вивозити в Україну тільки на підставі окремих дозволів. У цю категорію включена продукція ПЕК, в тому числі вугілля і нафта, і нафтопродукти», - повідомив Медведєв.

Як відомо, відповідні заходи російський уряд вжив у відповідь на нещодавнє розширення Україною переліку заборонених російських товарів, зокрема, на склотару.

Джерело: ТАСС