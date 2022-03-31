Росія заборонила в’їзд вищому керівництву ЄС

У російський «чорний список» внесені представники урядів і парламентів деяких країн-членів ЄС, а також громадські діячі і працівники ЗМІ

У відповідь на санкції Європейського Союзу проти Росії країна-агресорка запроваджує нові санкції відносно найвищого керівництва ЄС. Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ РФ.

У заяві зазначається, що санкційна політика Євросоюзу щодо Росії «переходить усі кордони». «Після початку спеціальної військової операції в Україні в Брюсселі масово і довільно піддають одностороннім обмеженням російських громадян та вітчизняні компанії. Ігноруючи всі діючі міжнародно-правові норми, викладають їх персональні дані у відкритий доступ. На ходу винаходять абсурдні позаправові критерії для подальшого поповнення цього списку», - обурюється російське МЗС.

«У відповідь на масовані односторонні санкції Євросоюзу відповідно до базового для міжнародного права принципу взаємності російською стороною значно розширено список представників країн-членів Євросоюзу та євроструктур, яким відповідно до Федерального закону «Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду до Російської Федерації» від 15 серпня 1996 р. № 114-ФЗ заборонено в'їзд територію нашої країни», - повідомляє МЗС РФ.

Обмеження поширені на найвище керівництво Європейського Союзу, зокрема, на ряд єврокомісарів та начальників військових структур ЄС, а також переважну більшість депутатів Європейського парламенту, «які просувають антиросійську політику».

«У російський «чорний список» у відповідь внесені також високопосадовці, включаючи представників урядів і парламентів деяких країн-членів ЄС, а також громадських діячів і працівників ЗМІ, які несуть персональну відповідальність за просування незаконних антиросійських санкцій, розпалювання русофобських настроїв, утиск прав і свобод російськомовного населення», - йдеться у заяві російського МЗС.

Відповідну вербальну ноту МЗС Росії, яка інформує про цей крок, передано до Представництва ЄС у Москві.

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