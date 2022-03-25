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    Україна запропонувала ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією

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    Представники Мінінфраструктури закликали ЄС закрити усі порти для російських та пов’язаних з нею компаній

    Російський бізнес, який потрапив під санкції, знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах

    Міністерство інфраструктури України направило офіційне звернення до Європейської комісії з пропозиціями посилити економічний тиск на російську федерацію та Республіку Білорусь. Зокрема, йдеться про повну транспорту блокаду сполучення з країною-агресором та її посібником.

    Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

    Мінінфраструктури пропонує Європейському Союзу повністю заблокувати наземне та морське сполучення з Росією та Білоруссю, можливість перевезення вантажів і людей до обох країн через ЄС та його кордони, а також заборонити митне обслуговування товарів, що доставляються до цих країн.

    «Незважаючи на вже запроваджені обмежувальні заходи, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети», – обґрунтовується необхідність обмежень у повідомленні Мінінфраструктури.

    Наголошується також, що обмеження необхідні для зупинки постачання до країни-агресора товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися для військових потреб.

    Раніше представники Мінінфраструктури закликали ЄС закрити усі порти для російських та пов’язаних з нею компаній та доступ до автомобільної мережі Європи для російських і білоруських перевізників.

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    Теги: росія окупанти санкції війна Україна Міністерство інфраструктури окупація #stoprussia
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    Україна запропонувала ЄС повністю заблокувати транспортне сполучення з Росією