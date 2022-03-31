Путін відкрито оголосив Німеччині газову війну

Німеччина не буде платити за російських газ в рублях. Рросійська сторона повинна дотримуватися контрактів, в яких не прописана оплата в цій валюті

Німеччина не буде платити за російських газ в рублях. Рросійська сторона повинна дотримуватися контрактів, в яких не прописана оплата в цій валюті

Кремль заявив, що Шольц «ніяк не зрозуміє Путіна»

З 1 квітня Росія продаватиме газ низці країн лише за рублі. Про це йдеться в указі президента країни Володимира Путіна, указ уже опублікований. Російський диктатор також взявся погрожувати канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, який раніше відмовився платити за російський газ у рублях.

«Шольц про указ щодо оплати газу в рублях: «Ми подивилися договори, там зазначено, що оплата проводиться в євро та доларах, я сказав Путіну, що так воно і залишиться». Путін чудово розмовляє німецькою мовою. Але це той рідкісний момент, коли Шольц, здається, його ніяк не зрозуміє», – йдеться в повідомленні.

Згідно із указом Путіна, усі газові платежі мають проходити через спеціально відкриті рублеві та валютні рахунки типу «К» у російському «Газпромбанку». Валюта, яка буде надходити на рахунки «Газпромбанку», продаватиметься на торгах Московської біржі «ММВБ – РТС», після чого зараховуватиметься на рублеві рахунки у тому ж банку – і після цього кошті будуть переведені російським газовим компаніям.

Якщо «недружні країни» відмовляться від цієї схеми оплати, вони перестануть отримувати газ попри чинні контракти, підписані раніше із російською стороною.

Нагадаємо, німецький уряд отримав запевнення від російської сторони, що формат платежів залишиться той самий. В офісі канцлера Німеччини Олафа Шольца зазначили, ніби очільник німецького уряду був проінформований про можливість і надалі сплачувати за російський газ доларами чи євро особисто президентом Росії Володимиром Путіним.

Втім, у телефонній розмові із Шольцем Путін нібито заявив, що газові платежі мають надходити у «Газпром-банк», який досі не перебуває під санкціями, а вже звідти, в рублях, перераховуватися до Росії.

В німецькому уряді відреагували на цю пропозицію російської сторони стримано. «Шольц під час розмови із Путіним не погодився на цю процедуру, але попросив надати письмову інформацію, щоб краще її зрозуміти», – йдеться в урядовій заяві.

Як відомо, 7 березня Росія внесла до списку «недружніх країн» 50 держав. До нього, зокрема, входять усі країни Євросоюзу, США, Україна, Велика Британія, Канада, Австралія, Норвегія, Японія, Швейцарія та ін.