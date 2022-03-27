Мінкульт вводить санкції проти 47 «пропутінських скоморохів»: перелік
47 російських артистів підтримують вторгнення Росії в Україну
Міністерство культури та інформаційної політики підготувало санкції проти 47 російських артистів, які підтримують режим Путіна. Про це повідомив Олександр Ткаченко у Facebook.
Загалом, Кабмін вже підтримав пропозицію Мінкульту, лишається лише погодити санкції з РНБО та президентом Володимиром Зеленським.
До переліку осіб, які підтримують війну в Україну, потрапили:
співаки та музиканти:
- Микола Басков;
- Дмитро Білан;
- Поліна Гагаріна;
- Олег Газманов;
- Денис Вайнштейн, він же Джиган;
- Лариса Доліна;
- Сергій Жуков;
- Григорій Лепс;
- Ніколай Расторгуєв;
- Тимур Юнусов, він же Тіматі.
актори та режисери:
- Дмитро Харатьян;
- Яна Поплавська;
- Дмитро Пєвцов;
- Микита Михалков;
- Володимир Машков;
- Марат Башаров.
- Аскер-заде Наіля Вагіф кизи, журналіст, телеведуча, телеканал «Росія-1»;
- Бабаян Роман Георгійович, телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання;
- Гудошніков Олексій Валерійович, телеведучий, канал «Звезда»;
- Дугін Олександр Гелійович, політик, науковець, пропагандист;
- Колеров Модест Олексійович, головний редактор інформаційного агентства Regnum.
Також санкції вводяться проти двох юридичних осіб:
- власників супутникового телеканалу «Союз», що транслюється на супутниках «Eutelsat W-4» і «Ямал-201». Офіційно вони називаються некомерційна організація «Місцева православна релігіозна організація свято-симіонівське архієрейське подвір’я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії російської православної церкви (московський патріархат)»;
- ТОВ «8 канал».
«Санкційні списки будемо розширювати і надалі. Покарані будуть всі без виключення. Як кажуть у нас в Україні: «Російська військова пісня, пливи слідом за російським кораблем», – зазначив Ткаченко.
До слова, міністерство закордонних справ Латвії внесло до списку небажаних осіб 25 російських культурних діячів за пропаганду війни та агресії проти України.