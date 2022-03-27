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    Мінкульт вводить санкції проти 47 «пропутінських скоморохів»: перелік

    Мінкульт вводить санкції проти 47 &laquo;пропутінських скоморохів&raquo; - Мінкульт вводить санкції проти 47 «пропутінських скоморохів»: перелік
    Мінкульт вводить санкції проти 47 «пропутінських скоморохів»
    фото з відкритих джерел

    47 російських артистів підтримують вторгнення Росії в Україну

    Міністерство культури та інформаційної політики підготувало санкції проти 47 російських артистів, які підтримують режим Путіна. Про це повідомив Олександр Ткаченко у Facebook.

    Загалом, Кабмін вже підтримав пропозицію Мінкульту, лишається лише погодити санкції з РНБО та президентом Володимиром Зеленським.

    До переліку осіб, які підтримують війну в Україну, потрапили:

    співаки та музиканти:

    • Микола Басков;
    • Дмитро Білан;
    • Поліна Гагаріна;
    • Олег Газманов;
    • Денис Вайнштейн, він же Джиган;
    • Лариса Доліна;
    • Сергій Жуков;
    • Григорій Лепс;
    • Ніколай Расторгуєв;
    • Тимур Юнусов, він же Тіматі.

    актори та режисери:

    • Дмитро Харатьян;
    • Яна Поплавська;
    • Дмитро Пєвцов;
    • Микита Михалков;
    • Володимир Машков;
    • Марат Башаров.
    політики, пропагандисти та посібники Кремля:
    • Аскер-заде Наіля Вагіф кизи, журналіст, телеведуча, телеканал «Росія-1»;
    • Бабаян Роман Георгійович, телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання;
    • Гудошніков Олексій Валерійович, телеведучий, канал «Звезда»;
    • Дугін Олександр Гелійович, політик, науковець, пропагандист;
    • Колеров Модест Олексійович, головний редактор інформаційного агентства Regnum.

    Також санкції вводяться проти двох юридичних осіб:

    • власників супутникового телеканалу «Союз», що транслюється на супутниках «Eutelsat W-4» і «Ямал-201». Офіційно вони називаються некомерційна організація «Місцева православна релігіозна організація свято-симіонівське архієрейське подвір’я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії російської православної церкви (московський патріархат)»;
    • ТОВ «8 канал».

    «Санкційні списки будемо розширювати і надалі. Покарані будуть всі без виключення. Як кажуть у нас в Україні: «Російська військова пісня, пливи слідом за російським кораблем», – зазначив Ткаченко.

    До слова, міністерство закордонних справ Латвії внесло до списку небажаних осіб 25 російських культурних діячів за пропаганду війни та агресії проти України.

    Теги: Кабмін росія окупанти Мінкульт РНБО санкції війна Україна журналіст Олександр Ткаченко окупація #stoprussia
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    Мінкульт вводить санкції проти 47 «пропутінських скоморохів»: перелік