Мінкульт вводить санкції проти 47 «пропутінських скоморохів»: перелік

47 російських артистів підтримують вторгнення Росії в Україну

Міністерство культури та інформаційної політики підготувало санкції проти 47 російських артистів, які підтримують режим Путіна. Про це повідомив Олександр Ткаченко у Facebook.

Загалом, Кабмін вже підтримав пропозицію Мінкульту, лишається лише погодити санкції з РНБО та президентом Володимиром Зеленським.

До переліку осіб, які підтримують війну в Україну, потрапили:

співаки та музиканти:

Микола Басков;

Дмитро Білан;

Поліна Гагаріна;

Олег Газманов;

Денис Вайнштейн, він же Джиган;

Лариса Доліна;

Сергій Жуков;

Григорій Лепс;

Ніколай Расторгуєв;

Тимур Юнусов, він же Тіматі.

актори та режисери:

Дмитро Харатьян;

Яна Поплавська;

Дмитро Пєвцов;

Микита Михалков;

Володимир Машков;

Марат Башаров.

Аскер-заде Наіля Вагіф кизи, журналіст, телеведуча, телеканал «Росія-1»;

Бабаян Роман Георгійович, телеведучий, депутат Московської міської думи VII скликання;

Гудошніков Олексій Валерійович, телеведучий, канал «Звезда»;

Дугін Олександр Гелійович, політик, науковець, пропагандист;

Колеров Модест Олексійович, головний редактор інформаційного агентства Regnum.

політики, пропагандисти та посібники Кремля:

Також санкції вводяться проти двох юридичних осіб:

власників супутникового телеканалу «Союз», що транслюється на супутниках «Eutelsat W-4» і «Ямал-201». Офіційно вони називаються некомерційна організація «Місцева православна релігіозна організація свято-симіонівське архієрейське подвір’я м. Єкатеринбург Свердловської області Єкатеринбурзької єпархії російської православної церкви (московський патріархат)»;

ТОВ «8 канал».

«Санкційні списки будемо розширювати і надалі. Покарані будуть всі без виключення. Як кажуть у нас в Україні: «Російська військова пісня, пливи слідом за російським кораблем», – зазначив Ткаченко.

До слова, міністерство закордонних справ Латвії внесло до списку небажаних осіб 25 російських культурних діячів за пропаганду війни та агресії проти України.