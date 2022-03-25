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    Назад до СРСР. Росіяни влаштовують бійки за цукор (відео)

    Росіяни опинились у своїй улюбленій стихії&nbsp;&ndash; чергах - Назад до СРСР. Росіяни влаштовують бійки за цукор (відео)
    Росіяни опинились у своїй улюбленій стихії – чергах
    скріншот з відео

    В Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Жителі Росії вже зіштовхнулися з наслідками західних санкцій. Першим дефіцитним товаром став цукор.

    Росіяни стоять у величезних чергах, аби отримати кілька пачок солодкого продукту.

    Очевидці зняли відео, як у саратовскій області місцеві мешканці бились та штовхались перед вантажівкою з цукром.

    «Всім цукру вистачить!», – розгублено кричить продавець, але його ніхто не слухає. Люди хочуть вирвати кілька зайвих пачок в свої руки.

    Нагадаємо, імпортні ліки в Росії нічим замінити неможливо. Депутат держдуми Михайло Делягін визнав, що на ринку фармацевтичної продукції вже панує криза.

    Делягін зізнається: по всій росії дедалі більше скарг на відсутність у продажу тих чи інших ліків, зокрема й життєво необхідних.

    Теги: росія окупанти війна продукти ціни криза Україна СРСР окупація #stoprussia
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    Назад до СРСР. Росіяни влаштовують бійки за цукор (відео)