Назад до СРСР. Росіяни влаштовують бійки за цукор (відео)

В Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Жителі Росії вже зіштовхнулися з наслідками західних санкцій. Першим дефіцитним товаром став цукор.

Росіяни стоять у величезних чергах, аби отримати кілька пачок солодкого продукту.

Очевидці зняли відео, як у саратовскій області місцеві мешканці бились та штовхались перед вантажівкою з цукром.

«Всім цукру вистачить!», – розгублено кричить продавець, але його ніхто не слухає. Люди хочуть вирвати кілька зайвих пачок в свої руки.

Нагадаємо, імпортні ліки в Росії нічим замінити неможливо. Депутат держдуми Михайло Делягін визнав, що на ринку фармацевтичної продукції вже панує криза.

Делягін зізнається: по всій росії дедалі більше скарг на відсутність у продажу тих чи інших ліків, зокрема й життєво необхідних.