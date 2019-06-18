Росія закликала США припинити провокувати Іран



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Москва вважає недоцільним посилення американської військової присутності на Близькому Сході

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков висловив російську позицію щодо загострення протиріч між США і Іраном.

Так, Рябков закликав Вашингтон відмовитися від провокативних намірів щодо збільшення військової присутності на Близькому Сході, пише інформаційне агентство Reuters.

На думку представника МЗС РФ, американці разом із союзниками в регіоні своїми діями іще більше загострюють протиріччя в нестабільному регіоні. За словами Рябкова, кроки США є нічим іншим, як цілеспрямованим свідомим курсом на провокування війни.

Якщо Вашингтон справді не хоче війни на Близькому Сході, то може продемонструвати серйозність намірів через відмову від подальшого посилення військової присутності, вважає представник російського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, очільник МЗС КНР Ван І після зустрічі із сирійським візаві, яка пройшла в Пекіні, заявив про те, що Вашингтон не повинен використовувати політику максимального тиску для вирішення протиріч із Іраном.