Глава МЗС КНР розкритикував політику США на Близькому Сході



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Очільник МЗС КНР Ван І

Пекін закликає Тегеран виконувати угоду по ядерній програмі 2015 року

Очільник МЗС КНР Ван І після зустрічі із сирійським візаві, яка пройшла в Пекіні, заявив про те, що Вашингтон не повинен використовувати політику максимального тиску для вирішення протиріч із Іраном. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Окремо китайський дипломат наголосив на тому, що Пекін дуже стурбований ситуацією в Перській затоці і закликає всі сторони протистояння не доводити її до прямого зіткнення. За словами Ван І сторони своїми кроками по ескалації не повинні відкрити ящик пандори. Особливо на думку глави МЗС КНР це стосується політики, яку проводить Вашингтону щодо Тегерану.

На думку Ван І будь-які односторонні кроки не мають під собою основи відповідно до міжнародного права. За його словами угода щодо ядерної програми Ірану 2015 року була єдиним способом вирішити всі протиріччя щодо цього питання, а тому всі сторони мають зосередитися на виконанні цієї угоди. Окремо Ван І закликав Іран дотримуватися положень угоди 2015 року.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін 20 червня прибудез візитом до Північної Кореї. Запрошення відвідати КНДР Сі Цзіньпіну направив лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Візит президента КНР запланований на 20-21 червня. Зазначимо, що цього року КДНР і Китай відзначають 70-річчя встановлення дипломатичних відносин.

Раніше повідомлялося, чому Китай зірвав торговельні переговори з США.