Росіяни Єрофєєв і Александров, яких обміняли на Савченко, мертві - ЗМІ



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25 травня 2016 року відбувся обмін української льотчиці Надії Савченко на двох взятих у полон російських військових Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва

За даними ЗМІ, Єрофєєва хтось зарізав прямо в нього вдома, а Александров загинув в Сирії

Журналіст Андрій Цаплієнко заявив про смерть російських спецназівців ГРУ Олександра Александрова й Євгена Єрофєєва, яких у 2016 році обміняли на Надію Савченко.

Про це повідомляє ТСН.

«Де зараз російські військові Єрофєєв і Александров, яких обміняли на Надію Савченко? Їх адвокати стверджують, що з ними все в порядку. Але, за моїми даними, Єрофєєва хтось зарізав прямо в нього вдома. А Александров опинився в Сирії і майже відразу - серед бойових втрат», - заявив Цаплієнко.

Раніше про смерть Єрофєєва заявляв інший полонений російський військовослужбовець Віктор Агєєв.

Після цієї заяви російський адвокат Марк Фейгін порадив Кремлю показати живих Єрофеєва і Александрова.

Нагадаємо, 25 травня 2016 року відбувся обмін української льотчиці Надії Савченко на двох взятих у полон російських військових Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва.

18 квітня 2016 року російських спецназівців Євгена Єрофєєва і Олександра Алєксандрова засудили до 14 років з конфіскацією майна. До вступу вироку в силу до них застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

ГРУшники визнані винними у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи чи організації, вчиненні терористичного акту. Крім того, на Єрофєєва і Алєксандрова наклали стягнення в рівних частках за проведення судово-балістичних експертиз в сумі понад 12 тис. грн.