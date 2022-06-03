Російські авіакомпанії почали масово звільняти пілотів

Російські авіакомпанії скорочують пілотів чартерних рейсів, бо їм нікуди літати

Майже 500 пілотів цивільної авіації РФ залишаться без роботи через санкції

Пілоти чартерних рейсів двох російських авіакомпаній потрапили під скорочення. Про це дізнався Telegram-канал Baza.

Мова про авіакомпанії «Роял Флайт» та «Азур», які обслуговують компанії-туроператори.

«Роял Флайт», за інформацією Baza, планує звільнити 250 пілотів. Інша авіакомпанія, «Азур», скоротить 200 осіб.

Пілоти уже почали отримувати сповіщення про майбутнє звільнення.

Навіть флагман російської цивільної авіації, компанія «Аерофлот», визнала наявність проблем, пов’язаних із санкціями. Так, у коментарі місцевому виданню РБК пресслужба авіакомпанії підтвердила, що припиняє набір нових пілотів аж до «моменту зміни ситуації та появи зростаючої потреби».

Крім того, пілоти, які працювали на літаках Sukhoi Superjet 100, були переведені до авіакомпанії «Росія» (яка є складовою частиною державного концерну «Аерофлот»).

Нагадаємо, що ще у квітні президент Росії Путін дав вказівку забирати іноземні літаки, які перебували у лізингу в Росії.

А у кінці березня ірландські компанії-орендодавці, які володіють 60% світового парку орендованих літаків (зокрема, їхньою власністю були й більше половини літаків, які використовували російські авіакомпанії), розірвали усі контракти із росіянами, виконуючи санкційні вимоги Євросоюзу.

Це обернулося проблемами для російських авіакомпаній, які присвоїли собі чужі повітряні судна. Так, кілька днів тому літак, «перереєстрований» у квітні з Бермудських островів на країну-агресора, був затриманий у головному аеропорту Шрі-Ланки.