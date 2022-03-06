Азербайджанські авіакомпанії припиняють польоти в РФ

Рейси російських авіакомпаній в Азербайджан призупиняються на невизначений термін

З 6 березня азербайджанські авіакомпанії AZAL і Buta Airways припиняють всі свої рейси в Російську Федерацію. Про це йдеться в повідомленні компанії Buta Airways.

Зазначається, що причиною такого рішення стали останні зміни на міжнародному ринку авіаційного страхування, а також перестрахування, пов'язаними з санкціями.

«Ці конфігурації торкнулися також і діяльність національного авіаперевізника Азербайджану. У поточній ситуації AZAL і страховим компаніям потрібно детально проаналізувати ситуацію, що змінилася, оцінити всі нехороші та позитивні дії, вивчити всі ймовірні зміни у власній політиці», - розповіли в Buta Airways.

Рейси російських авіакомпаній в Азербайджан призупиняються на невизначений термін.

Пасажири скасованих рейсів мають право змінити дату вильоту або повернути вартість квитків без застосування штрафів.

Нагадаємо, Росавіація рекомендувала російським авіакомпаніям з 6 березня призупинити міжнародні рейси на тлі масових арештів літаків за кордоном. Тепер росіяни не зможуть полетіти за кордон.

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