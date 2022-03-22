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    Наслідки путінської війни: російські авіакомпанії втратили 78 літаків

    Російська авіакомпанія &laquo;Аерофлот&raquo; з 8 березня тимчасово зупинила всі міжнародні рейси, окрім польотів до Білорусі - Наслідки путінської війни: російські авіакомпанії втратили 78 літаків
    Російська авіакомпанія «Аерофлот» з 8 березня тимчасово зупинила всі міжнародні рейси, окрім польотів до Білорусі
    фото з відкритих джерел

    ЄС і США повністю закрили повітряний простір для Росії

    Російські авіакомпанії втратили 78 літаків, їх заарештували за кордоном. Такі дані надав мінтранс Росії, пишуть прокремлівські видання «Риа Новости» і ТАСС.

    Згідно з офіційними даними Мінтрансу, російські авіакомпанії експлуатують 1367 літаків, із них 739 суден зареєстровано в іноземних реєстрах.

    Крім цього, міністр транспорту РФ Віталій Савельєв заявив, що обсяг авіаперевезень у 2022 році може становити до 90 млн осіб за сприятливого розвитку ситуації.

    Як відомо, в Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Нагадаємо, що 27 лютого стало відомо, що Європейський Союз запроваджує нові санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Зокрема, для Росії повністю закрито повітряний простір.

    США також закрили свій повітряний простір для всіх російських літаків.

    Крім цього, російська авіакомпанія «Аерофлот» з 8 березня тимчасово зупинила всі міжнародні рейси, окрім польотів до Білорусі.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Наслідки путінської війни: російські авіакомпанії втратили 78 літаків