Наслідки путінської війни: російські авіакомпанії втратили 78 літаків
ЄС і США повністю закрили повітряний простір для Росії
Російські авіакомпанії втратили 78 літаків, їх заарештували за кордоном. Такі дані надав мінтранс Росії, пишуть прокремлівські видання «Риа Новости» і ТАСС.
Згідно з офіційними даними Мінтрансу, російські авіакомпанії експлуатують 1367 літаків, із них 739 суден зареєстровано в іноземних реєстрах.
Крім цього, міністр транспорту РФ Віталій Савельєв заявив, що обсяг авіаперевезень у 2022 році може становити до 90 млн осіб за сприятливого розвитку ситуації.
Як відомо, в Україні триває 27-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.
Нагадаємо, що 27 лютого стало відомо, що Європейський Союз запроваджує нові санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Зокрема, для Росії повністю закрито повітряний простір.
США також закрили свій повітряний простір для всіх російських літаків.
Крім цього, російська авіакомпанія «Аерофлот» з 8 березня тимчасово зупинила всі міжнародні рейси, окрім польотів до Білорусі.
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