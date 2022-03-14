Путін дав вказівку забирати іноземні літаки, які перебували у лізингу в Росії

Уряд РФ вирішуватиме, чи поверне літак власнику, чи передасть його у власність Росії

Президент країни-агресора Володимир Путін підписав закон, який дозволяє реєструвати права на іноземні літаки, що перебувають у лізингу у російських компаній. Як пише DW, експерти оцінюють можливі втрати західних компаній у $10 млрд.

Відповідно до санкцій, запроваджених у відповідь на російське вторгнення в Україну, західні лізингові компанії повинні розірвати контракти з російськими авіалініями не пізніше 28 березня. Відповідно до підписаного Путіним закону, спеціальна урядова комісія у разі розірвання того чи іншого контакту вирішуватиме, чи поверне літак власнику, чи передасть його у власність Росії.

За даними ЗМІ, у Росії у лізингу перебувають майже 780 літаків, у тому числі 515 іноземних. Спостерігачі чекають виснажливих судових позовів за повернення літаків, пише Reuters.

Як повідомлялось, російська прокуратура пригрозила західним компаніям, зокрема McDonald's і IBM, арештами керівництва та конфіскацією майна за вихід з країни та критику влади.